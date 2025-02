Na tarde de 2 de abril de 2024, jornalistas de um dos canais de televisão atiraram na trama sobre a construção nas margens do rio no distrito de Zheleznodorozhny.

O motorista do caminhão se aproximou deles e exigiu parar de fotografar o que aconteceu em uma câmera de vídeo. Ao mesmo tempo, ele ameaçou repórteres e danificou a câmera de vídeo.

Um caso criminal foi estabelecido contra o homem com base na parte 3 do artigo 144 do Código Penal da Federação Russa – “Obrigação da atividade legal de um jornalista”.

“O tribunal, levando em consideração as evidências coletadas pela investigação, considerou o suspeito culpado e o sentenciou a 2 anos de prisão” – ” – – – relatório Su TFR na região de Novosibirsk. Ele cumprirá sua frase em uma colônia de segurança máxima.