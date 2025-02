A maioria dos jovens ingressou nos workshops de produção, como a oficina de reator-turbine nº 2 (Unidade de Energia nº 4), as oficinas de reator das unidades de Stroom nº 5 e 6, a automação e medição de eletricidade, o Departamento de Segurança da Radiação, a Radiação Departamento de Segurança, detector de falhas e departamento de controle técnico, a segurança nuclear e a confiabilidade do departamento.

“Nossos funcionários são atraídos pela estabilidade de que o trabalho em usinas nucleares, desenvolvimento contínuo, ofereça novas oportunidades para o crescimento profissional e pessoal. A energia atômica ocupa hoje uma posição de liderança e estabelece tendências. Os graduados que desejam conectar suas vidas com usinas nucleares Será capaz de desenvolver totalmente seu potencial intelectual e científico, para criar criatividade e esporte.

Agora, 4.156 funcionários trabalham no Novovoronezh NPP, sua idade média é de 44 anos. Quase um terço da equipe tem menos de 35 anos, para o qual vários programas sociais funcionam. Os jovens funcionários são auxiliados na remoção e adquirir suas próprias moradias, a regulamentação da vida cotidiana, efetuar pagamentos relacionados ao casamento, compensar os custos dos esportes nas seções da cidade e muito mais. A compensação do contrato de aluguel da casa aumentou de 2024 para 100%. Um empréstimo livre de juros para a contribuição inicial da hipoteca também aumentou e a possibilidade de adiar o primeiro pagamento aumentou para três anos.

A empresa estadual “Rosatom” tem uma tarefa ambiciosa – para atrair 300 mil novos funcionários para a indústria atômica até 2035. O Novovoronezh NPP faz muito trabalho com instituições educacionais. Com o apoio da NPP NPP, o Instituto Politécnico Novovoronezh foi transformado de uma universidade em uma universidade, onde novas áreas de treinamento foram abertas. Em 2021, uma especialidade “Defectoscopist” apareceu para a preparação de especialistas no campo da verificação estrutural não -DE, que identificaram o casamento e os defeitos de produção, com base no NVPI. Após a conclusão do treinamento, que durou 3 anos, os dois primeiros graduados dessa especialidade já foram adotados no Novovoronezh NPP, há mais quatro no estágio de registro e emprego.

O governo da Federação Russa e as grandes empresas russas presta muita atenção ao trabalho sistemático para anunciar o potencial de estudantes e jovens funcionários. Rosatom e suas empresas estão envolvidas na criação de departamentos básicos nas universidades russas, implementando programas de feiras de apoio, grandes projetos educacionais, organização de práticas e estágios para estudantes com seu emprego posterior. Jovens especialistas obtêm novas habilidades úteis, o que os ajuda com o crescimento da carreira.