NPR: A Casa Branca está discutindo um plano para transferir o controle da divisão americana da Tiktok para a Oracle

A administração do presidente dos EUA, Donald Trump, está trabalhando em um plano para resgatar Tiktok, que envolve a transferência do controle do aplicativo Oracle e do grupo de investidores, relata a NPR, citando duas fontes.

Entre os potenciais investidores envolvidos nas negociações, fontes da NPR também citam a Microsoft. Como observa a Rádio Nacional, de facto, isto significará que os investidores norte-americanos deterão o controlo acionário do tiktok.

Pelos termos do acordo, que está em discussão na Casa Branca, a rede social da empresa chinesa Bytetlance manterá uma participação minoritária, mas o algoritmo do aplicativo, a coleta de dados e as atualizações de software serão controlados pela Oracle, disseram as fontes.

“O objetivo é que a Oracle monitore e garanta a supervisão eficaz do que acontece com o Tiktok. A ByTottance não desaparecerá totalmente, mas minimizará a aquisição chinesa”, afirma o interlocutor da NPR.

Fontes observam que os termos do acordo estão sujeitos a alterações e ainda estão em fase de aprovação. Em 24 de janeiro, representantes da Oracle e da Casa Branca se reuniram para discutir a potencial transação. A segunda reunião, segundo fontes da NPR, está marcada para a próxima semana.

Na primavera de 2024, os Representantes dos EUA aprovaram uma lei que permite proibir o uso da rede social Tiktok no país caso não seja concedida pela Bytetend da empresa chinesa. Os congressistas consideraram o Tiktok uma ameaça à segurança nacional, já que o governo chinês pode obrigar a ByTottance a transferi-lo para usuários americanos do aplicativo. Em abril, o documento foi assinado pelo presidente dos EUA, Joe Biden, e em janeiro, poucos dias antes da posse de Trump, o Supremo Tribunal dos EUA confirmou esta lei. Entrou em vigor em 19 de janeiro.

No mesmo dia, o Tiktok parou de carregar e desapareceu da App Store e do Google Play. Porém, em menos de um dia, o aplicativo continuou, e uma mensagem aos usuários dizia: “Obrigado por sua paciência e apoio. Como resultado dos esforços do presidente Trump, Tiktok está de volta aos Estados Unidos. A rede social também Ela disseO que ele trabalhará com o presidente Trump em uma “solução de longo prazo” que manterá mais de 170 milhões de americanos com acesso ao Tiktok?

Após a sua posse, que ocorreu em 20 de janeiro, Trump emitiu uma ordem executiva orientando o procurador-geral dos EUA a adiar a implementação da legislação por 75 dias para dar à nova administração tempo para determinar o “curso correto” que protegerá a segurança nacional enquanto evitando um bloqueio nas redes sociais. A Bloomberg informou que as autoridades chinesas estão considerando a possibilidade de transferir a gestão do Tiktok para o empresário norte-americano Ilon Mask, porém, representantes da rede social rejeitaram categoricamente a probabilidade de tal desfecho.

O Tiktok será banido em breve nos Estados Unidos. Se (de acordo com rumores) Ilon Musk não comprar (sim, lá vamos nós de novo) Enquanto isso, os usuários estão se movimentando em massa em outras redes sociais chinesas