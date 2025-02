NSA Ajit Doval requer pensamento livre, introspecção: não aprisão suas mentes

As pessoas não devem permitir que seus cérebros sejam presos, e as gerações e sociedades que não podiam pensar que fora da caixa estagnaram na história, disse o consultor de segurança nacional Ajit Doval no domingo.

Enfatizando a importância do diálogo e da resolução de conflitos no lançamento de um livro Islã, autoritarismo e subdesenvolvimentoDoval comentou que o conflito entre religião e o estado continuaria, mas o importante é se estivermos procurando uma resolução.

“A fidelidade à religião ou ao estado não deve ser comprometida. Não devemos permitir que nossos cérebros sejam presos. Se não for introspectivo, perde tempo e direção. Se a introspecção ocorrer tarde demais, você tende a atrasar ”, disse Doval.

Ele ressaltou que “conflitos baseados em religião são inevitáveis”, pois todas as ideologias são competitivas e se não competem “, estagnaram e finalmente perecem”.

“Se queremos mudanças e progresso, precisamos refletir sobre por que algumas sociedades estagnaram. Aquelas sociedades que não podiam gerar novos pensamentos, novas idéias, pensar fora da caixa ou examinar as coisas fundamentalmente estagnadas em um determinado momento ”, disse Doval.

Segundo Doval, a relação entre o estado e a religião não é exclusiva do Islã.

Citando estudos no livro do renomado cientista político Ahmet T Kuru, a NSA também disse: “Em diferentes estágios da história do Islã, esse relacionamento provavelmente se tornou e diminuiu. Em diferentes sociedades, particularmente durante o governo de Abasi, havia uma compreensão muito clara dos papéis do estado e do clero. No entanto, a partir de então, uma superposição provavelmente surgiu.

A NSA também declarou que os conflitos baseados em religião são inevitáveis ​​e enfatizam a necessidade de resolver conflitos entre o estado e a religião.

No hinduísmo, esses conflitos foram resolvidos através da meditação e Shastrath, debates entre acadêmicos e homens aprenderam com escolas ou religiões competitivas, disse ele.

No entanto, para impedir que os conflitos se intensifiquem, é importante permitir o fluxo livre de pensamentos e evitar a estagnação, disse Doval.

Citando da história, Doval disse: “A resistência à adoção da imprensa é um exemplo em que a oposição vem do clero. Eles acreditavam que, com o advento da imprensa, o significado do Islã, pois percebiam que era real, não seria interpretado corretamente.

Falando na ocasião, o ex -ministro e autor da União, MJ Akbar, argumentou que mais do que democracia, os muçulmanos devem retornar a uma sociedade baseada no conhecimento, como foi durante o período do ouro do governo muçulmano. Ele disse que a diminuição dos impérios muçulmanos ocorreu porque eles pararam de compartilhar conhecimento.

Segundo ele, o verdadeiro problema que os muçulmanos enfrentam é a incapacidade de aceitar a modernidade e entender o conceito de nação.