NSA dos EUA Jake Sullivan visita a Índia de 5 a 6 de janeiro; Fala sobre barragens chinesas em pauta

O conselheiro de Segurança Nacional dos EUA, Jake Sullivan, visitará a Índia de 5 a 6 de janeiro para se encontrar com seu homólogo Ajit Doval e outros altos funcionários do governo para uma rodada final de negociações com eles sobre uma ampla gama de questões bilaterais, regionais e globais, disse a Casa Branca. na sexta-feira.

Espera-se também que Sullivan se encontre com o Ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, naquela que será a última visita de alto nível à Índia de um funcionário do governo cessante de Biden nos Estados Unidos. Os dois líderes reuniram-se em Washington DC no mês passado.

A visita de Sullivan no domingo e na segunda-feira incluirá um discurso no Instituto Indiano de Tecnologia em Nova Deli, no qual enfatizará que a administração cessante vê a parceria dos Estados Unidos com a Índia como central para as suas prioridades regionais e globais, e que tem o apoio dos dois principais partidos políticos.

Espera-se que a visita de Sullivan inclua discussões com seus homólogos indianos sobre o impacto das barragens chinesas, disse um alto funcionário dos EUA, citado por um relatório da Reuters.

Washington e os seus aliados ocidentais há muito que veem a Índia como um contrapeso à crescente influência da China na Ásia e fora dela, afirma o relatório.

“Certamente vimos em muitos lugares do Indo-Pacífico que as barragens a montante que os chineses criaram, incluindo na região do Mekong, podem ter impactos ambientais potencialmente prejudiciais, mas também climáticos, nos países a jusante”, disse um funcionário anónimo à Reuters.

Sullivan, 48 anos, o mais jovem conselheiro de segurança nacional quando o presidente Joe Biden o nomeou em 20 de janeiro de 2021. Ele seria sucedido pelo congressista Michael Waltz em 20 de janeiro, quando Donald J. Trump tomaria posse como o 47º presidente dos EUA.

A Índia transmitiu as suas preocupações a Pequim sobre o plano da China de construir uma barragem hidroeléctrica no Tibete, no rio Yarlung Zangbo, que deságua na Índia. O Ministério dos Negócios Estrangeiros em Pequim deve garantir que as suas actividades não prejudicam os interesses dos Estados a jusante. Nova Deli também indicou que planeia monitorizar a situação e “tomar as medidas necessárias” para proteger os seus interesses.

As autoridades chinesas, de acordo com o relatório da Reuters, disseram que os projectos hidroeléctricos no Tibete não terão um grande impacto no ambiente ou no abastecimento de água a jusante.

A construção dessa barragem, que será a maior do género no mundo, com uma capacidade estimada de 300 mil milhões de quilowatts-hora de electricidade por ano, foi aprovada no mês passado, segundo o relatório da Reuters.

Iniciativa Tecnológica Índia-EUA Tópicos como cooperação nuclear civil, inteligência artificial, espaço, licenciamento militar e excesso de capacidade económica chinesa também serão discutidos durante a visita de Sullivan, segundo o relatório.

A Índia e os Estados Unidos lançaram uma iniciativa tecnológica em 2022 que descreve a colaboração na produção de semicondutores e no desenvolvimento de inteligência artificial. O acordo foi fundamental para selar um acordo que permitiria à General Electric, com sede nos EUA, fazer parceria com a Hindustan Aeronautics da Índia para produzir motores a jato na Índia.

A Índia e os Estados Unidos aproximaram-se recentemente, em parte em resposta à crescente assertividade da China na região Indo-Pacífico. Biden organizou um jantar de Estado para o primeiro-ministro Narendra Modi no ano passado.

Certamente vimos em muitos lugares do Indo-Pacífico que as barragens a montante que os chineses criaram podem ter impactos ambientais potencialmente prejudiciais, mas também climáticos, nos países a jusante.

Mas os laços também foram tensos pela alegação dos procuradores dos EUA em 2023 de que um funcionário do governo Modi estava envolvido num plano de assassinato frustrado contra um activista da minoria Sikh da Índia em Nova Iorque, e no assassinato de outro activista Sikh no Canadá.

Fonte