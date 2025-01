No assentamento rural de Ali-Yurt, na Inguchétia, foi concluída a reforma do edifício do centro cultural, informou a assessoria de imprensa do governo da república.

Em pouco tempo, os especialistas substituíram parcialmente as janelas e portas, realizaram a decoração de interiores, substituíram a iluminação e o piso e colocaram novos azulejos na área adjacente. Para todas essas obras, foram gastos 5,2 milhões de rublos.

Já foi relatado que os empresários da Inguchétia poderiam receber subsídios para a construção de locais de glamping.