Nvidia caiu em US $ 600 bilhões por dia para o sucesso da startup Deepseek, concorrente chinês Chatgpt

As ações do fabricante de chips da NVIDIA caíram quase 18% durante um dia comercial em 27 de janeiro, informa a CBS. A empresa de capitalização de mercado foi reduzida em mais de US $ 600 bilhões devido ao outono.

Ocorreu uma queda acentuada em relação ao fundo do novo modelo de inteligência artificial, desenvolvido pela startup chinesa Deepseek – no fim de semana, o aplicativo apropriado aumentou no topo da AppStore.

De acordo com a Deepseek, apenas cerca de seis milhões de dólares foram gastos no desenvolvimento da IA ​​- enquanto o Google, a Microsoft e outras grandes empresas gastam bilhões em seus projetos semelhantes.

Depseek, comparável ao desempenho do OpenAi Chatpt, pode trabalhar em microchips-zog muito menos produtivos, os investidores agora suspeitam que investimentos em multimilionin de dólares na criação de chips poderosos produzidos pela NVIDIA e empresas similares sejam justificadas.

Além da NVIDIA, as ações de outros gigantes tecnológicos americanos também estão significativamente perdidos no preço. O índice da NASDAQ desde o início de um dia comercial no momento da redação desta nota diminuiu 3,5%.

O custo de US $ 600 bilhões por dia tornou -se um recorde de história para uma empresa.

A grande queda anterior nas ações da NVIDIA ocorreu em setembro – em alguns dias, a empresa caiu para 280 bilhões de investidores por causa do futuro da inteligência artificial. Outono jogado em um mês.

Nos EUA, eles querem criar uma inteligência artificial que supere a pessoa. US $ 500 bilhões vão gastar nisso Isso terá sucesso? É improvável: enquanto as redes neurais “não são mais inteligentes que um gato”