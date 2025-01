‘Nykaa Wali Shaadi’ Ott Ott: Quando e onde ver a série de casamentos de Zoya Akhtar

O lançamento de ‘Nykaa Wali Shaadi’ Ott: Nykaa, conhecido por vender beleza, bem -estar e produtos de moda on -line, fará sua estréia na OTT com a série ‘Nykaa Wali Shaadi’ em breve. Centrado no casamento indiano, a série documenta a vida de quatro noivas reais.

Quando e onde ver ‘nykaa wali shaadi’ Produzido por Zoya Akhtar e Kagti Ream, a série estreará no Jio Cinema em 31 de janeiro. A narrativa segue quatro noivas reais que realizam sua viagem nupcial com sonhos específicos, tradições e planejamento meticuloso. Do traje nupcial à maquiagem, essas noivas receberão orientação especializada, recomendações personalizadas e uma variedade de soluções de beleza.

O Jio Cinema, o parceiro oficial de transmissão em um post do Instagram, disse: “Espera -se que as mulheres tenham cabelos longos, mas o oficial do exército Sema teve que cortar o dele para vê -lo em treinamento. , Sarf. Conheça Sema, nossa terceira namorada Nykaa Wali e Sarf no episódio 3 de Nykaa Wali Shaadi, transmitindo em 31 de janeiro em Jiocinema.

Para garantir que todos os detalhes sejam perfeitos para o grande dia de cada uma das noivas, Nykaa abandonou esta série que aprofunda a conexão profunda entre os quatro casais e fez as memórias apreciadas por toda a vida.

O presidente executivo, MD e CEO da Nykaa, Falguni Nayar, disse: “Estamos aqui para orientar, educar e treinar nossos clientes para sentir o seguro de quem eles são. Seja através de nossas plataformas on -line ou em nossas lojas em toda a Índia, nos conectamos com elas em um nível mais profundo, oferecendo conselhos especializados e orientação personalizada para ajudá -los a descobrir a beleza exclusiva da deles.

As namoradas participantes são Jagriti Rajulu, Sema Priyanka Gowdar, Maiti Shahani Kapoor e Avantika Chhabria, cada uma com sua história de amor única.

Segundo o drama Kagti, este projeto dá vida a histórias autênticas de força e beleza. “Com a Tiger Telly, estamos criando histórias poderosas em formatos curtos e longos, e esperamos compartilhar essas viagens sinceras e de empoderamento com os espectadores”, acrescentou.

Zoya Akhtar enfatizou que esta série destaca a glória dos casamentos indianos através de narrativas poderosas que celebram as mulheres e a beleza interna e externa.

Fonte