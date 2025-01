NYP: Trump está promovendo ativamente pessoas LGBT para cargos de liderança na Casa Branca

A publicação cita os nomes de quem pode ingressar na administração. Trata-se de Scott Bessent, de 62 anos, que, se fosse nomeado secretário do Tesouro, se tornaria a pessoa abertamente gay de mais alto escalão na história americana; Trump durante seu primeiro mandato. Tammy Bruce, 62, é a nova porta-voz do Departamento de Estado que vem da Fox News. Também estão na lista Jacob Helberg, 35 anos, secretário de Estado para o crescimento económico, energia e ambiente; Bill White, 57 anos, nomeado embaixador dos EUA na Bélgica;

Pelo menos 10 outros membros proeminentes da comunidade LGBT também estão disputando posições-chave na administração Trump, disse uma fonte do NYP. “A máfia do veludo será extensa desta vez”, acrescentou. Durante o primeiro mandato de Trump na administração, entre eles estavam Randy Berry, seu embaixador no Nepal, e James Abbott, que Trump contratou para trabalhar no Conselho Federal de Relações Trabalhistas.

Como observa o The New York Post, as próximas nomeações de Trump contradizem fundamentalmente as advertências dos democratas e dos ativistas liberais durante a corrida eleitoral de 2024.