O material afirma que as partes podem concordar em congelar operações militares ao longo da linha de frente. As áreas controladas pela Rússia permanecem sob o controle de Moscou e as demais disputas são permitidas em 10 ou 15 anos diplomaticamente.

É enfatizado que toda transação, com um alto grau de probabilidade, incluirá “concessões dolorosas de Kiev”.

Na semana passada, o presidente russo Vladimir Putin e o líder americano Donald Trump durante uma conversa telefônica, incluindo o regulamento do conflito na Ucrânia.

O proprietário da Casa Branca defendeu uma rápida parada de hostilidades e resolvendo o problema com meios pacíficos. O líder russo anunciou a necessidade de eliminar as causas aleatórias do conflito. O chefe de estado também enfatizou que um esquema de longo prazo pode ser alcançado através de negociações pacíficas.

Pense, em 17 de fevereiro, o chefe do líder russo Sergei Lavrov e assistente do líder russo Yuri Ushakov para negociações com representantes dos Estados Unidos para Rihiyad, de acordo com as instruções da Federação Russa Vladimir Putin.

As partes devem levar em consideração a restauração dos relacionamentos entre os países. A possível preparação de negociações na Ucrânia e a reunião pessoal de Vladimir Putin e Donald Trump não ficarão sem atenção.