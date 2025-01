No dia da Força Aérea Bombardier CRJ700, a American Airlines e o helicóptero do Exército UH-60 do UH-60 Black Hawk no aeroporto de Ronald Reagan em Washington não possuía despachante suficiente. Sobre isso relatado O New York Times, que se refere ao relatório preliminar do Departamento Federal de Aviação Civil dos EUA.

O relatório a partir disso segue que o controlador de tráfego aéreo compareceu ao trabalho com o qual duas pessoas costumam usar.

Segundo o NYT, o helicóptero do Exército do Black Hawk se deparou com uma aeronave de passageiros devido ao fato de ele voar mais do que deveria.

A aeronave de passageiros da American Airlines e o helicóptero militar colidiram na noite de 29 de janeiro no aeroporto de Washington, após o que caíram no rio um descendente. Durante a colisão, 67 pessoas foram mortas: são 60 passageiros CRJ700, quatro tripulantes e três membros de um membro de uma equipe de helicóptero. Ninguém sobreviveu. Caixas pretas de uma aeronave quebrada foram encontradas entre os destroços de Rijeka um descendente na noite de 30 de janeiro.

Entre os passageiros da American Airlines estavam patins que retornaram após o campeonato de patinação dos EUA. De acordo com a mídia russa, os campeões mundiais estavam voando em pares como parte da seleção russa Yevgeny Shishkov e Vadim Naumov, bem como seu filho Maxim, que jogou para nós, equipes de patinação.

