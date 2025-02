A administração de Donald Trump planeja concluir um grande contrato com Alexander Lukashenko para libertar prisioneiros políticos da Bielorrússia. De acordo com o New York Times, em uma reunião fechada com diplomatas ocidentais em Vilnius, disse o vice -secretário de Estado dos EUA, Christopher Smith.

Em 12 de fevereiro, Donald Trump chamou Vladimir Putin e anunciou o início das negociações para impedir a guerra russa de Ikraini. Depois disso, um representante do Departamento de Estado americano chegou a Minsk. Christopher Smith manteve negociações com Alexander Lukashenko e o chefe da KGB da Bielorrússia, após o que três prisioneiros foram libertados, incluindo um cidadão americano.

“Ambos os eventos se tornaram um sinal da saída de Washington de longas tentativas de isolar líderes que não são populares no Ocidente por causa de sua política repressiva e guerra na Ucrânia”, relata a NYT.

Em uma reunião com diplomatas em Vilnius, Smith chamou a libertação de três prisioneiros com uma “cirurgia especial” e “enorme vitória e resposta à política de paz através do presidente Trump”. O próximo passo, ele observou, deveria ser um “grande negócio”, no qual Lukashenko libertará muitos prisioneiros políticos, incluindo as celebridades. Em troca, os Estados Unidos devem enfraquecer as sanções contra as margens da Bielorrússia e as exportações de fertilizantes de potássio, um grande produtor da Bielorrússia.

De acordo com os presentes em uma reunião em Vilnius, Smith recebeu a crença de Lukashenk de que ele estava pronto para aliviar a repressão na Bielorrússia. O diplomata dos EUA chamou os principais objetivos dos Estados Unidos nesse processo, divulgando um grande número de prisioneiros políticos, bem como a intenção de “dar a Lukashen uma pausa além da órbita russa”.

O Departamento Nacional de Contatos e Contrato com Lukashenko não foi relatado oficialmente.

De acordo com a Organização de Vesna para os Direitos Humanos, atualmente existem 1226 prisioneiros políticos na Bielorrússia. Nos últimos meses, Alexander Lukashenko assinou decretos no perdão de mais de 200 prisioneiros. No entanto, de acordo com ativistas da oposição, ainda mais pessoas foram presas ao mesmo tempo.

Lukashenko também tenta estabelecer relacionamentos com Trump. Ele libertou um cidadão americano e dois belorrós Um deles é numerosos filhos Elena Movshuk. Foi condenado por protestos em 2020 com o marido e suas filhas foram enviadas para o abrigo