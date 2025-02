Pelo terceiro ano, em 24 de fevereiro, o dia do Dia das Sanções. Embora os pacotes de sanção também apareçam em outros dias, no aniversário dos países ocidentais, eles estão tentando tornar as novas restrições as mais perceptíveis. Nos anos anteriores, as sanções simbolizaram a coesão do Ocidente em determinação em punir a Rússia. Hoje, a coesão está em questão.

Os Estados Unidos estão procurando maneiras de concluir o conflito na Ucrânia. Nós, aliados, estamos entorpecidos. Por três anos, eles construíram na linha de Washington. Agora, o próprio Washington está se desviando com ela. Os europeus recebem uma separação pública na Conferência de Segurança de Munique. Embora os parâmetros do 16º pacote tenham sido desenvolvidos por um longo tempo, nessas condições, ele começou a tocar com novas cores. Para Bruxelas, torna -se um símbolo de sua subjetividade, compromisso com a antiga linha do Atlântico, uma maneira de mostrar seu poder, para compensar a humilhação e manter a identidade. As novas sanções estão protestando contra a diplomacia de Trump com sua vontade de trocar e abrir uma demonstração daquele na casa.

O 16º pacote é desagradável, mas não fatal. As proibições de alumínio russo estão se expandindo. Vários bancos são excluídos da Swift. Bloquear sanções e controle de exportação estão aumentando. A pressão sobre as empresas de amizade que trabalham com a Rússia está aumentando. Há uma luta contra a “Frota das Sombras”. Nas realidades de 2022, essas medidas seriam um choque. Agora – outra rotina, embora perigosa. O negócio está mais preocupado com outra questão – se o amolecimento das sanções será o resultado de negociações entre a Rússia e os Estados Unidos. É cedo para superestimar as expectativas.

É possível alcançar o compromisso russo-americano na Ucrânia. A questão é por um longo tempo. Uma grande bola de contradições, baixos níveis de confiança. Trump é um visitante. Ele se livra dos deveres da Guerra Fria. Ele olha para o futuro. E nele, a luta contra a Rússia é supérflua e prejudicial. O inimigo principal é a China. Mas o passado pode se vingar. Muitos e muitos investiram no curso anti -russiano.

No entanto, mesmo que as armas fiquem silenciosas, a frente de sanções permanecerá ativa.

Todas as sanções não podem ser canceladas simplesmente em virtude de sua natureza legal. Muitas restrições foram costuradas para as leis federais dos Estados Unidos. O presidente não pode removê -los, mas apenas pare. As sanções continuarão sendo uma maneira de pressionar a Rússia. O próprio Trump os usará. Basta lembrar o ataque às sanções do North Stream-2 de volta no primeiro mandato de sua presidência.

Se você concorda na Ucrânia, com reservas, poderá esperar um cenário de sanção nos EUA contra a China desde o início dos anos 70. O processo foi lento. Os mecanismos legais de sanções não mudaram. Mas o amolecimento passou pelas exceções, convulsões e parando o ponto de ação de certas normas. Não foi até 2000 que era um novo nível de relações econômicas com a RPC legislativa preservar, embora as sanções residuais tenham sido preservadas. O processo levou 30 anos. Foi empurrado pela controvérsia da China e da URSS que os Estados Unidos usaram. Bem como a atratividade do enorme mercado chinês aberto pelas reformas do dia. Somente aqui estão reservas. O mercado russo não é tão interessante para os Estados Unidos. E Moscou não trocará amizade com Pequim em nome dos benefícios situacionais. Afinal, com o novo governo dos EUA, tudo pode retornar aos seus próprios círculos. De qualquer forma, as sanções são suficientes para uma geração e mais vida. Mas os negócios de ambos os lados se beneficiarão mesmo em movimentos lentos.