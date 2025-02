Na manhã de 15 de fevereiro, ocorreu um terremoto na República de Altaj, que foi avaliado por sismólogos russos do tamanho de 6,4.

O epicentro do terremoto registrou às 04:48 Moscou, a cerca de 28 quilômetros a oeste da vila de Kosh-Agach, citando interfax “A mensagem do ramo Alta-Sayan do Serviço Geofísico Unido da Academia Russa de Ciências.

Choques subterrâneos foram sentidos em regiões vizinhas, incluindo o território de Altai e a região de Kemerovo, Tuva, Para Nonosibirsk E Krasnoyarskdo qual o epicentro do terremoto estava em centenas de quilômetros.

O chefe da República Altai Andrei Turchak, em seu telegrama de canal, disse que haveria uma auditoria de todos os objetos socialmente significativos da região para possíveis danos. Um regime de maior disposição foi introduzido na República, acrescentou.

“As redes sociais são registradas destruindo mensagens. Não são verdadeiros. Peço aos moradores que acreditem nas informações oficialmente confirmadas e permaneçam calmas “, enfatizou.

Segundo Turchak, houve danos em vários distritos, “preliminares – insignificantes, que não estão associados à construção de edifícios”.

O Ministério das Situações de Emergência da região relatou os danos ao gesso na vila de Kuplygen do distrito de Ongudai e o impacto a curto prazo da eletricidade na parte da vila de Kosh-Agach.

Desde o início dos anos 2000, o foco da sismatividade está operando no território da República Altai. Em 27 de setembro de 2003, o Magnituda 7.3, cujo epicentro estava perto da vila de Kosh-Agach, ocorreu na República Altay. O momento principal seguiu várias dezenas de apoteshox. O terremoto parecia a mais de 1000 quilômetros do epicentro, inclusive em Novi Siberian. Segundo dados oficiais, as pessoas não ficaram feridas.