O AC Milan vence Verona, o Bomenez Bomber decide. Conuicao confirmou no trem dos campeões

Il Milão Não parece, mas leva três pontos importantes no desafio de casa com o Verona. É o primeiro objetivo em San Siro de Santiago Gimenez Punir o 1-0 a favor do Rossoneri de Sergio Conukiçao, ainda conectado aos difíceis campeões de trem.

Os convidados saem fortemente e em 2 ‘Duda é envolver imediatamente Melignan com uma lei central que o goleiro aumenta a fasquia. O primeiro lampejo do Rossoneri chega aos 25 minutos, quando Reijnders pula Dawidowicz e de repente vai de muito longe, mas Montipò está atencioso e se curva em um canto. Dois minutos depois, João Felix Ele cruza para voltar da esquerda que Montipo entra no canto depois que ele perigosamente atravessou a área de penalidade. Em 33 ‘, o árbitro cancela um objetivo de Gimenez para impedir. A melhor ocasião dos homens de Coneaiçao vem em total recuperação quando Gimenez ainda serviu na área através de Hernandez, descansando uma bola convidativa para Musah, que atira no bar que atira no bar a partir de uma excelente posição sobre o bar. A primeira metade fecha nas inovações.

No intervalo está planejando Rafa Leo E Jimenez imediatamente entra no sofá em vez de Sottil e Walker. No entanto, a música parece não mudar. A primeira oportunidade que vale a pena atingir apenas o 25º minuto, quando Musah toca o cruzamento dos posts com uma conclusão poderosa de fora da área após uma assistência no trailer do Leo. O gol da vitória será lançado dentro de meia hora. Com um sombrero Jimenez SMCA na área de Leao, que, depois que ele colocou Montipi em sua saída, serve no meio com a cabeça de Gimenez, que repousa a cabeça no fundo da bolsa com uma porta vazia de alguns passos para 1-0 que A reunião determina.

Por fim, o Rossoneri gerencia o benefício sem problemas e o resultado não mudará mais. Graças a esse sucesso, o Milan leva ao sétimo lugar, como Bolonha, e cinco comprimentos do ambiente da Liga dos Campeões. O Verona permanece na posição de Sesturltima, em +3 na zona de rebaixamento. E terça -feira em San Siro para o Rossoneri, há o retorno europeu ao FeyenoordVencedor na Holanda 1-0: mais será necessário para o retorno e a qualificação para a rodada da Liga dos Campeões de 16.