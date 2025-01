"O Acordo de Paris é a melhor esperança da humanidade": intervenção de von der Leyen

21 de janeiro de 2025

“O Acordo de Paris continua a ser a melhor esperança para toda a humanidade. Assim, a Europa manterá o rumo e continuará a trabalhar com todos os países que querem proteger a natureza e travar o aquecimento global. Da mesma forma, todos os continentes terão de aproveitar as oportunidades da inteligência artificial e gerir os seus riscos.” O Presidente da Comissão Europeia afirmou isto Úrsula von der Leyen no seu discurso no Fórum Económico de Davos. “Com desafios como estes, não estamos numa corrida uns contra os outros, mas sim numa corrida contra o relógio. Mesmo num momento de forte concorrência, devemos unir forças”, acrescentou. “Queremos mais cooperação com todos que estão abertos a isso. E isto inclui, claro – esclarece – os nossos parceiros mais próximos. Estou a pensar, claro, nos Estados Unidos da América. Nenhuma outra economia no mundo é tão integrada como nós. As empresas europeias empregam 3,5 milhões de americanos nos Estados Unidos. E outro milhão de empregos americanos dependem diretamente do comércio com a Europa.”