"O acordo fez um governo de esquerda": Almasri, Paolo Mieli libera a bomba | Vídeo

“Meloni é acusado de algo que aconteceu com ela entre a cabeça e o pescoço”: Paolo MieliConvidado de David Penzo A O ar que puxa Em La7, ele disse sobre o caso do general da Líbia AlmasriPrimeiro preso e depois adiado para a Líbia porque ele foi considerado um perigo para o interesse e a segurança nacionais. “É claro que teve que ser devolvido … – explicou o historiador no estudo da conversa -. A coisa tem sua própria prova: se você tomar o chefe das prisões da Líbia, com as quais você fez um pacto, na época havia outro Governo da esquerda -asa, Para conter imigração … “.

“Agora há uma nova queixa – Parenzo informou -o – uma vítima e testemunha da tortura do general Líbia Almasri apresentou uma queixa contra o governo de Meloni por ajudar e manter”. “Agora, alguns magistrados começam e o que você fizer …”, o editor do Corriere della Sera. Que, portanto, fez o exemplo doAlbâniaOnde os juízes italianos não validaram a detenção de migrantes nos centros decididos pelo governo. ‘Você traz espécies para a Albânia? Nada, você tem que devolvê -los – disse Mieli -. Faça o que fizer, há um Resposta negativa “.





Voltando ao caso Almasri, o historiador sublinhou: “O verdadeiro amarelo é por que eles são os Serviços secretos E eles não enviaram silenciosamente na Líbia. A questão está nos serviços secretos. Desde o primeiro momento, acho que Elisabetta Belloni, que havia trazido uma espécie de paz, sai, existe a ira de Deus … Por que os serviços secretos não fizeram o que normalmente fizeram nessa circunstância? “

