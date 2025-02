Segue -se que o correio recebeu documentos falsos nos correios em Moscou na noite de 17 de agosto e depois entregou a Vovk.

De acordo com materiais judiciais, Vovk usou documentos falsos de 17 a 21 de agosto, quando se mudou por Mini Cooper na Federação Russa e deixou o país.

Lembre -se de que Daria Dugina morreu na noite de 20 de agosto de 2022 durante uma explosão de um carro na estrada de Mozhaysky nos subúrbios. Segundo o FSB, o assassinato é o Serviços de Inteligência Ucraniano, e o artista foi o cidadão da Ucrânia Natalya Vovk, que partiu para a Estônia.

No final de janeiro, foi relatado que um homem que só foi condenado pelo assassinato de Dugina pela notícia de que ele fez documentos falsos. Observou -se que ele fez Linden Papers no carro em que Vovk se moveu. Ela dirigiu a Rússia de carro com números de DPR, em Moscou, mudou -se pelo carro com placas do Cazaquistão e deixou na Estônia ucraniana.

Enquanto isso, em maio de 2023, o tribunal em Tula condenou dois réus que foram acusados ​​de falsificar documentos por um carro no qual os supostos organizadores deixaram o assassinato da Dugina Rússia. Ele foi condenado a prisão por um mandato de três meses com um serviço em uma colônia criminosa do regime geral.