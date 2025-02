O administrador de Trump busca a aprovação do Congresso por US $ 1 bilhão em novas vendas de armas para Israel: Relatório

Ele Administração Trump solicitou a aprovação do Congresso para a transferência de aproximadamente US $ 1 bilhão em bombas e outros equipamentos militares para IsraelMesmo quando Washington procura manter um frágil cessar-fogo em LaçoEle disse um relatório na segunda -feira.

O Wall Street Journal, citando funcionários americanos familiarizados com a venda, informou que as transferências de armas propostas incluem 4.700 bombas de 1.000 libras avaliadas em mais de US $ 700 milhões, juntamente com escavadeiras blindadas construídas pela Caterpillar por um valor superior a US $ 300 milhões.

O relatório acrescentou que o pedido seria pago pela ajuda militar anual dos Estados Unidos designada para Israel, que totaliza US $ 3,3 bilhões em financiamento militar estrangeiro.

A aprovação do Congresso é necessária para as principais vendas de armas estrangeiras, e o Departamento de Estado notifica os principais comitês antes de continuar. Os Comitês de Relações Exteriores de Relações Exteriores e Relações Exteriores do Senado devem aprovar essas transferências antes que elas possam terminar.

O Departamento de Estado não respondeu imediatamente ao pedido de comentários de Anadolu.

O pedido ocorre no meio da visita do primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu a Washington, onde se encontrará com o presidente Donald Trump na terça -feira para discutir o alto incêndio em Gaza, bem como as tensões regionais mais amplas.

A nova proposta ocorreu após o governo Biden, nos últimos dias de seu mandato, “informalmente” notificaram o Congresso uma armas propostas por US $ 8 bilhões com Israel, incluindo munição para aviões de combate e conchas de artilharia.

Os Estados Unidos enfrentam críticas por fornecer ajuda militar a Israel, já que mais de 47,50 palestinos, principalmente mulheres e crianças, foram mortos na faixa de Gaza de um ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, de acordo com a saúde das autoridades Gaza.

Segundo figuras israelenses, quase 1.200 pessoas foram mortas no ataque da transversal liderado pelo grupo palestino.

No meio de uma mudança de reféns e Rehaire em Gaza em 19 de janeiro, Israel intensificou a violência na Cisjordânia ocupada, onde as forças e colonos israelenses assassinaram mais de 900 palestinos desde outubro passado, autoridades locais.

Vários grupos de direitos humanos, ex -funcionários do Departamento de Estado e legisladores democratas, pediram ao governo dos Estados Unidos que impeça as transferências de armas para Israel, citando violações das leis dos EUA, incluindo a lei de Leahy, bem como as leis internacionais e os direitos humanos. Israel nega essas acusações.

A lei de Leahy, que leva o nome do ex -senador Patrick Leahy, exige que os Estados Unidos mantenham assistência militar de unidades militares ou policiais estrangeiras se houver uma evidência credível de violações dos direitos humanos.

As armas feitas nos Estados Unidos foram documentadas em vários ataques israelenses em Gaza que resultaram em baixas civis, embora as autoridades dos EUA tenham se recusado a confirmar o fato.

Um relatório do Departamento de Estado em maio disse que é “razoável avaliar” que Israel usasse armas de fabricação americana inconsistentes com o direito humanitário internacional. O relatório parou para chegar a uma conclusão definitiva, dizendo que não possui “informações completas”.