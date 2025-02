O advogado da Suprema Corte solicita o painel de direitos humanos sobre o tratamento de deportados indianos

Um advogado principal e membro da Associação de Advogados da Suprema Corte, Virendra Vashistha, apresentou uma petição perante a Comissão Nacional de Direitos Humanos (NHRC), expressando preocupação com o tratamento de migrantes indianos deportados nos Estados Unidos.

Em sua carta à Comissão, Vashistha declarou que os deportados eram algemados e manilhas restritos e transportados em um avião militar americano. Vashistha escreveu: “Usamos apenas esse método para criminosos perigosos, que é uma violação séria dos direitos humanos fundamentais”.

Vashistha disse que os deportados permaneceram em restrição ao longo da viagem, apesar de sua única ofensa ser uma migração ilegal. Ele disse que essas medidas causaram dor física, angústia psicológica e trauma emocional. Ele se referiu aos padrões dos direitos humanos das Nações Unidas, que proíbe o uso da força em indivíduos não -violentos. “Colocar indivíduos deportados em esposas e grilhões sem qualquer ameaça à segurança é degradante, desumano e injustificado”, disse ele.

Ele instou o NHRC a investigar o assunto e documentar as experiências dos afetados. Ele pediu ao Ministério das Relações Exteriores que levantasse o problema com o governo dos Estados Unidos e garantisse a responsabilidade. Ele também solicitou que aqueles que retornaram recebem apoio médico e psicológico. “As organizações de direitos humanos devem tomar nota disso para evitar tais incidentes no futuro”, escreveu ele. “O NHRC deve intervir imediatamente para proteger a dignidade dos cidadãos indianos. É inaceitável colocar deportados não -violentos nas restrições, e isso deve ser fortemente condenado”, acrescentou.

Na quarta -feira, um avião militar americano que transportou 104 imigrantes deportados chegou à Índia. Os deportados incluíram 33 de Haryana, 33 de Gujarat, 30 de Punjab, três de Maharashtra e Uttar Pradesh e dois de Chandigarh. Os retornados disseram que foram mantidos algemados e grilhões durante a viagem.