O advogado entra em colapso no Tribunal Superior de Telangana enquanto discutia o caso, morre de ataque cardíaco – Telangana News

Um advogado principal morreu após sofrer um ataque cardíaco enquanto discutia um caso perante o Tribunal Superior de Telangana na terça -feira. Eu tinha 66 anos.

Segundo os relatos, Pasnooru Venufopal Rao estava fazendo apresentações perante o juiz Laxmi Narayana Alishetty por volta das 13h20, quando de repente se sentiu inquieto e desmoronou no tribunal.

Apesar dos esforços imediatos dos defensores dos companheiros para administrar a ressuscitação cardiopulmonar (RCP) e levá -lo ao hospital de Osmania, os médicos o declararam mortos na chegada. Segundo o The Hindu, o presidente da Ordem dos Advogados do Tribunal Superior de Telangana, a Ravinder Reddy, confirmou que alguns advogados em cena haviam tentado RCP, mas seus esforços foram em vão.

Rao praticava no Tribunal Superior desde 1998.

A morte de Rao é semelhante à de um líder do Congresso em Karnataka em agosto de 2024. O líder do Congresso local, Ravi Chandran, 63 anos, sofreu um enorme ataque cardíaco enquanto se dirigia à mídia no clube de Bengaluru Press. Chandran organizou a conferência de imprensa para expressar seu apoio ao primeiro -ministro Siddaramaiah em relação ao golpe muda.

O que procurar como sinais iniciais?

Um ataque cardíaco raramente vem sem aviso prévio. De fato, pesquisas mostram que quase 45 % dos pacientes apresentam sintomas como dor no peito até um ano antes do evento real. Muitas pessoas percebem dias, ou até semanas, antes de um ataque cardíaco, com sintomas comuns que incluem desconforto no peito, falta de ar e fadiga incomum.

Em média, os pacientes relatam esses sintomas cerca de quatro a seis dias antes do ataque cardíaco, oferecendo uma janela crítica para a ação. Mais da metade dos pacientes nos estudos teve dor no peito pelo menos 48 horas antes do ataque cardíaco, o que o torna um dos sinais de alerta mais cruciais para prestar atenção.

No entanto, os sintomas nem sempre são os mesmos para todos. Embora a dor no peito seja um sinal de alerta comum, as mulheres podem experimentar sintomas diferentes ou mais sutis, como náusea, indigestão ou dor nas costas. Outras bandeiras vermelhas incluem tonturas, suor ou inchaço nas pernas e pés. Reconhecer esses sinais mais cedo e procurar ajuda médica pode fazer a diferença.