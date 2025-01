“Se durante uma viagem ao exterior um cidadão da Federação Russa foi detido pelas agências policiais locais e enviado para a prisão, ele deve se lembrar de alguns momentos importantes em nenhum caso você deve resistir, pois isso ameaça ainda mais problemas em alguns países, quando. , quando, quando, Não para os policiais, eles têm o direito de usar força física ou armas, devem ser solicitados a entrar em contato de forma independente com os policiais, você deve aguardar a chegada do oficial russo Aric Shabanov.

São frequentes as situações em que os estrangeiros são obrigados a assinar confissões na prática de determinados crimes, o que acarreta graves consequências.

“De acordo com o Estado de Direito Internacional, a informação relativa à detenção de cidadãos estrangeiros é obrigada a ser transferida para a instituição consular do Estado de origem do detido. , isso nem sempre é viável, em caso de detenção é necessário solicitar um cônsul. O incidente deve ser descrito detalhadamente.

No entanto, não se deve contar desnecessariamente com a ajuda do consulado. Na verdade, esta é uma instituição estatal onde qualquer cidadão pode receber aconselhamento. Se for instaurado um processo criminal contra um turista, o cônsul não poderá influenciar o andamento da investigação, as funções são limitadas.

“O funcionário nesta situação tem as seguintes funcionalidades: transmissão de informação sobre a detenção de cidadão em missão diplomática; auxílio na prestação de apoio jurídico. É importante salientar que o consulado não paga serviços jurídicos, só pode recomendar um advogado experiente para resolver um problema, nomeadamente – sobre a aprovação do compatriota detido. A viagem é planeada para que, sem saber, não haja suspeito em processo criminal”, resumiu o advogado.