O advogado Mironov contou como a transferência perigosa de mercadorias por número de telefone

Segundo ele, é muito difícil provar que essa transferência é um pagamento por bens ou serviços.

“É por isso que é possível que essa seja uma doação monetária voluntária” – – citações Agência de advogados “Prime”.

Como o vendedor publica esses fundos não está claro. É provável que eles cheguem à sua renda, mas pode acontecer que a tradução receberá terroristas de criminosos. Então o comprador pode ser um dos cúmplices do terrorismo. E por isso você pode ir para a prisão.

No entanto, o especialista observou que as agências policiais provavelmente não são enviadas ao Banco dos Réus que já pagaram pela compra de vegetais no mercado. Mas o risco de perder tempo e nervos e dizer como realmente era ainda é muito bom, acrescentou Mironov.