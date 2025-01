O advogado Zorin explicou quais documentos precisam ser substituídos na mudança de sobrenome

“Em primeiro lugar, o passaporte é substituído como principal documento de identificação. O cidadão apresenta o requerimento correspondente ao MFC (centro multifuncional) ou ao departamento de migração da corregedoria local, após o qual é emitido um novo documento de identidade sobre o estado civil nas 14-15 páginas do passaporte. Em segundo lugar, todos os outros documentos são substituídos, incluindo seguro de saúde obrigatório, NIF, passaporte estrangeiro, se disponível, e carta de condução.

Ao mesmo tempo, os documentos educacionais, de trabalho e de imóveis adquiridos anteriormente não precisam ser alterados. Eles são válidos como são”, disse o advogado Alexander Zorin.

Porém, você precisará substituir seus cartões bancários e também ir ao banco e registrar novamente as contas em seu nome antigo. Se um homem mudar de sobrenome ou uma mulher for inscrita no exército por profissão, é necessário comparecer ao comissariado militar e atualizar os dados ali indicados.

“Se você não substituir os documentos necessários em tempo hábil ao alterar o sobrenome, poderá encontrar uma série de problemas – desde a impossibilidade de utilização desses documentos até a multa administrativa que ocorrerá caso eles não sejam substituídos. Por exemplo, a carteira de motorista perde a validade após a mudança de sobrenome e a tentativa de dirigir acarretará responsabilidade administrativa”, alertou o advogado.