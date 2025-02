O aeroporto de Bengaluru recebe um e -mail de ameaça de bomba no meio da aero Índia 2025: “Haverá um ataque de drones nos voos de pouso …”

O remetente de e -mail exigiu uma resposta a uma carta endereçada a Basavaraj Bommai, ex -ministro principal de Karnataka. A mensagem dizia: “Haverá um ataque de drones a voos de pouso no aeroporto de Bangalore, Chennai ou Kerala se eu não receber uma resposta à minha carta de Basavaraj Bommai”, acrescentou o relatório.

Após o email de ameaça da bomba e no meio do show em andamento Aer Aer India 2025 na Estação da Força Aérea de Yelahanka, a segurança foi reforçada.

A carta foi encontrada no vôo Jeddah-Ahmedabad, que pousou no Aeroporto Internacional Sardar Vallebhbhai Patel.

A Polícia Local, o Esquadrão de Detecção e Deleção de Bombas (BDDs) e as agências de segurança registraram o avião depois que a carta de ameaça foi encontrada sob um assento, disse Sharad Singhal, Polícia Conjunta do Comissário, filial de crimes.

Ele também disse: “Um voo que transportava passageiros de Jeddah desembarcou no aeroporto de Ahmedabad pela manhã. Depois que todos os passageiros caíram, a equipe de limpeza encontrou uma nota com uma ameaça de voar no voo. A polícia local, juntamente com as agências de segurança, o Investigação começou.