O agressor de Las Vegas sofria de transtorno de estresse pós-traumático. Ele não é suspeito de terrorismo?: FBI

(Bloomberg) — Um condecorado Boina Verde do Exército dos EUA que morreu em uma explosão no dia de Ano Novo em frente ao Trump International Hotel, em Las Vegas, sofria de transtorno de estresse pós-traumático e não tinha ligações aparentes com o terrorismo, de acordo com autoridades policiais. a lei.

Matthew Livelsberger, 37, se suicidou depois de atirar em si mesmo e detonar explosivos dentro de um Tesla Cybertruck alugado, disseram autoridades na sexta-feira. A explosão feriu sete pessoas.

A explosão ocorreu poucas horas depois de outro ataque em Nova Orleans, onde um oficial do Exército dirigiu um caminhão contra uma multidão, matando 14 pessoas, levantando temores iniciais de uma onda coordenada de terrorismo. O motorista, Shamsud-Din Jabbar, 42, foi morto em um tiroteio com a polícia após o tumulto.

Desde então, uma investigação do FBI e das autoridades locais confirmou que não há ligação entre os dois incidentes.

Em Las Vegas, “embora este incidente seja mais público e mais sensacional do que o habitual, em última análise parece ser um trágico caso de suicídio envolvendo um veterano de guerra altamente condecorado que luta contra o transtorno de estresse pós-traumático e outros problemas”, disse o agente especial do FBI Spencer Evans. em uma coletiva de imprensa.

As autoridades não determinaram por que Livelsberger parou o caminhão em frente ao Trump International Hotel. O CEO da Tesla, Elon Musk, aliado do presidente eleito Donald Trump, fabrica o Cybertruck.

Em notas recuperadas pela polícia, Livelsberger chamou suas ações de um alerta para “companheiros de serviço, veteranos e todos os americanos”, afirmando que o país estava sendo governado por “liderança fraca e irresponsável que só serve para enriquecer”, de acordo com Vice-xerife Dori Koren, do Departamento de Polícia Metropolitana de Las Vegas.

“Este não foi um ataque terrorista. Foi um alerta”, disse Livelsberger em suas anotações. “Os americanos só prestam atenção ao espetáculo e à violência. Qual a melhor maneira de transmitir meu ponto de vista do que uma façanha com fogos de artifício e explosivos? Por que eu pessoalmente fiz isso agora? “Preciso limpar minha mente dos irmãos que perdi e me aliviar do fardo das vidas que tirei.”

A polícia divulgou mais trechos dos escritos de Livelsberger na noite de sexta-feira, incluindo comentários observando seu apoio a Trump, Musk e Robert F. Kennedy Jr., o candidato a Secretário de Saúde e Serviços Humanos.

“Considere esta última noite do dia 24 e as minhas ações como o fim da nossa doença e um novo capítulo de saúde para o nosso povo”, escreveu Livelsberger. “Uni-vos em torno de Trump, Musk e Kennedy e aproveitai esta onda em direção a uma maior hegemonia para todos os americanos! Não somos superados por ninguém.”

Livelsberger sofreu sintomas de lesão cerebral traumática após a luta, de acordo com uma enfermeira que o tratou, informou o Washington Post.

O Xerife Kevin McMahill exortou o público a estar alerta para sinais de angústia entre militares e agentes da lei, destacando o impacto psicológico que o seu serviço muitas vezes acarreta.

“Eles veem coisas, ouvem coisas, sentem coisas e cheiram coisas que a maioria das pessoas normais não precisa fazer”, disse McMahill. “E os heróis que servem nas forças armadas e na linha de frente da aplicação da lei americana enfrentam esse desafio. “Então acho que realmente precisamos prestar atenção a essas pessoas.”

