O agressor de Saif Ali Khan exigiu Rs 1 milhão durante uma tentativa de assalto em sua casa

O agressor do ator Saif Ali Khan exigiu Rs 1 milhão e ameaçou a empregada doméstica, segundo depoimentos registrados pela Polícia de Mumbai.

De acordo com o comunicado, a ajudante doméstica de Saif Ali Khan notou pela primeira vez uma sombra perto do banheiro. A princípio ele pensou que fosse Kareena Kapoor controlando seu filho mais novo, mas depois ficou desconfiado e se aproximou para investigar. De repente, um homem entre 35 e 40 anos a atacou, ameaçando-a com uma arma afiada e ordenando-lhe que ficasse quieta. Uma segunda empregada chegou durante a briga. Quando questionado sobre o que queria, ele disse 1 milhão de rúpias.