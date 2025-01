O agressor de Saif Ali Khan já visitou a casa do ator para limpá-la: fontes

O agressor de Saif Ali Khan, Mohammad Shariful Islam Shehzad, visitou a casa do ator anteriormente e trabalhou em uma empresa de limpeza, segundo fontes. Fontes revelaram que Shehzad já havia trabalhado em uma empresa de limpeza e já havia visitado a casa de Saif Ali Khan para realizar a limpeza organizada pelo assistente de limpeza de Saif, Hari. O acusado, também denominado Vijay Das, Bijoy Das, Mohammad Illyas e BJ, foi preso na manhã de domingo pela polícia após uma investigação detalhada.

No dia 16 de janeiro, Vijay Das percebeu que o segurança estava dormindo e subiu ao 11º andar, acessou o poço e entrou no apartamento de Saif. O duto o aproximou do quarto das crianças, onde ele se escondeu no banheiro.

Anteriormente, Vijay Das havia ficado em Worli. No dia do incidente, ele pegou um trem para Thane. Em Thane, uma pessoa de bicicleta veio buscá-lo. Com a ajuda da matrícula da bicicleta, a polícia o localizou ontem (18 de janeiro) até Ghodbunder, onde foi preso.

O DCP Dikshit Gedam da Polícia de Mumbai disse em entrevista coletiva que um caso foi registrado contra o acusado e ele foi preso.

“Mohammad Shariful Islam Shehzad entrou na residência de Saif com a intenção de cometer bandido. Será apresentado perante o tribunal. Não encontramos nenhuma evidência de que ele já tivesse estado na residência de Saif. Ele não tem antecedentes criminais”, disse Gedam.

Ele acrescentou: “Suspeitamos que ele seja de Bangladesh, então as seções do FIR foram alteradas. Existem evidências primárias que sugerem que o acusado é cidadão de Bangladesh. Ele não possui documentos indianos válidos. Ele assumiu o pseudônimo de Vijay Das.”

O policial disse ainda que o acusado veio para Mumbai há 5 a 6 meses e trabalhava para uma agência de limpeza.