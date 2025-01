O agressor de Saif Ali Khan, Mohammad Shariful Islam Shehzad, mudou seu nome para Vijay Das

A polícia de Mumbai finalmente prendeu o homem que atacou Saif Ali Khan em sua elegante casa em Bandra, três dias atrás, depois que ele foi pego durante uma tentativa de assalto. Foram necessárias 35 equipas, três dias e várias rondas de interrogatório de vários suspeitos para que a polícia finalmente prendesse o acusado, que identificou como Mohammad Shariful Islam Shehzad.

Um rápido resumo: Por volta de 1h37 de quinta-feira, Shehzad foi flagrado pela CCTV entrando no prédio de Saif. Ele foi então avistado por uma empregada no quarto do filho mais novo do ator, Jeh, após o que Saif e sua esposa Kareena Kapoor Khan correram para o local. Saif brigou com o ladrão e foi esfaqueado seis vezes no pescoço e nas costas e foi levado às pressas para o Hospital Lilavati, onde foi submetido a duas cirurgias. À 1h47, o ladrão foi capturado novamente pelo CCTV, caminhando pelo prédio. Durante três dias, o acusado evitou a prisão e no domingo foi preso em um campo de trabalhos forçados perto de um canteiro de obras do metrô na propriedade Kasarvadavali de Thane, a quase 35 quilômetros da casa do ator em Bandra.

Após a prisão, Shehzad confessou ter entrado na casa do ator e cometido o crime. Ele assistia a canais de notícias e manteve o celular desligado para evitar a prisão.

QUEM É O ATAQUE DE SAIF ALI KHAN?

O agressor foi identificado como Mohammad Shariful Islam Shehzad.

Ele tentou escapar da prisão usando supostamente um nome falso, ‘Vijay Das’.

Ela trabalhava como governanta no bar Ricky’s em Thane.

Ele disse à polícia que é de Bengala Ocidental.

Shehzad faz pequenos trabalhos como trabalhador assalariado diário.

O acusado não possui nenhum documento indiano. Ele não tem família na Índia.

A polícia suspeita que o acusado possa ser cidadão de Bangladesh.

Prima facie, ele entrou ilegalmente na Índia e mudou seu nome para Vijay Das.

Ele usou vários nomes como Bijoy Das, Vijay Das, Mohammad Illyas e BJ.

Ele entrou em Mumbai há 4-5 meses.

O QUE A POLÍCIA DISSE

Dirigindo-se numa conferência de imprensa, Dikshit Gadam, DCP Zona 9, disse que nenhum documento válido foi recuperado do acusado preso, que “parece” ser cidadão de Bangladesh. Segundo a polícia, o acusado entrou na residência do renomado ator com a intenção de cometer roubo.

#OLHAR | Caso de ataque de Saif Ali Khan | Mumbai: DCP Zona 9 Dixit Gedam diz: “Suspeitamos que o acusado seja de origem de Bangladesh e é por isso que seções relevantes da Lei do Passaporte foram adicionadas ao caso…” pic.twitter.com/jXWRWlQDjF

-AIN (@ANI) 19 de janeiro de 2025

“Seu nome é Shariful Islam (30). Ele entrou na casa com a intenção de roubar. Existem evidências primárias que sugerem que este acusado é um bangladeshiano. Iremos apresentá-lo ao tribunal e solicitaremos sua custódia policial para uma investigação mais aprofundada. “Nenhum documento indiano válido foi encontrado com ele, parece que ele é cidadão de Bangladesh”, disse a polícia.

“Em primeiro lugar, o acusado é um bangladeshiano e depois de entrar ilegalmente na Índia, mudou de nome. Atualmente, ele usa Vijay Das como nome. Ele veio para Mumbai há cinco ou seis meses. O réu usou vários pseudônimos. Ele ficou em Mumbai por alguns dias e depois nas proximidades de Mumbai. Eu trabalhava em uma agência de limpeza”, disse o DCP.

Antes da prisão do agressor, cartazes dele capturados em imagens de CCTV descendo as escadas da casa de Saif Ali Khan foram afixados em Mumbai e locais vizinhos.

A polícia de Mumbai formou equipes para prender o agressor depois que ele apareceu em várias imagens de CCTV, incluindo um clipe em que ele foi visto na estação ferroviária de Dadar após o incidente.