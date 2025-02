O Air Oprooffer na Rússia é obtido por correios e taxistas com baixos salários e condições de trabalho difíceis. O sindicato alerta que milhares de funcionários podem parar

No início de fevereiro, ele publicou a União Federal do Dispatrice da Força Aérea Russa (FPPA) vídeo Nas condições de trabalho dos representantes do setor. O vídeo diz que os controladores de tráfego aéreo reduziram seus salários e cancelaram a taxa do espaço e, após o trabalho principal, eles precisam ganhar dinheiro adicional por correio, motoristas de táxi e vendedores nas lojas. Atenção ao vídeo e queixas de representantes do setor atraíram russo Mídia E telegrama–canais.

O vídeo foi dedicado à conclusão das negociações sobre o órgão representativo exclusivo do funcionário, que representa os controladores de tráfego aéreo, com sua deificação de empregador subordinada da Corporação do Estado para a Organização do Tráfego Aéreo (Cura Civic Civic) -in-in O projeto do acordo coletivo da Companhia em 2025-2028. As negociações devem ser cumpridas em 7 de fevereiro, o documento deve entrar em vigor em 1º de abril.

Uma semana antes do final da negociação não poderia concordar em 48 contratos de contratos associados às condições de trabalho dos funcionários. Airofolantators, entre outras coisas Insistir Sobre o estabelecimento de uma indexação salarial garantida e suplementos para jovens especialistas, mantendo os veteranos da indústria e protegendo todos os funcionários da deficiência, bem como a recusa em reduzir o programa de “pára -quedas douradas” para os funcionários de retirada. Agora este é o pagamento de 12 salários médios. “A segurança não é um lugar para se comprometer”, disse o sindicato.

Por palavras O presidente da FPPA, Sergey Kovalev, se o empregador recusar uma compensação quando um funcionário se retirar, cerca de 3,5 mil pessoas poderão parar em breve. “Então, alguns centros de tráfego aéreo simplesmente fecharão. Vale até 30 a 50% para deixar a unidade e será demolido”, diz o chefe da União.

Kovalev disse que esse problema está preocupado com funcionários de todas as empresas estratégicas da Rússia, envolvidas no serviço de tráfego aéreo – e despachante, engenheiros e técnicos, além de especialistas em TI. O salário deles, diz ele, não foi indexado nos últimos quatro anos. “A indexação aconteceu meio por cento. Este ano, a partir de 1º de abril, a indexação é planejada em 4,5%. Portanto, é claro, o sindicato e os trabalhadores estão indignados”, acrescentou o chefe da FPPA.

Por avaliação Em 2022, devido a um problema com os salários e pior, cerca de mil despachantes renunciaram. “A parte foi para outras indústrias, jovens – principalmente nela”, disse o presidente do sindicato. Segundo ele, o salário médio na indústria é de 145 mil rublos. Interlocutor Novaya Gazeta Europe em FPPA percebidoQue esse número é “temperatura média no hospital”. Em algumas divisões, por exemplo, em Stavropol, Elist e Cheboksay, os controladores de transporte aéreo Novak com experiência até seis anos recebem 50-60 mil rublos por mês e despachantes com uma experiência de 20 ou mais anos – 85 mil. Por Calculando O FPPA, na maioria das divisões regionais de até 60% do despachante, é forçado a ganhar dinheiro extra.

“Ao mesmo tempo, os controladores de tráfego aéreo devem fazer os exames anualmente para confirmar o certificado do dispensador (licenças), passar por um médico com requisitos de piloto, passam por testes e confirmação do quarto nível de conhecimento em inglês na escada, sofrem controle médico Antes de cada turno, receba recuperação, coletando, se você remover o telefone celular do bolso (na ausência de tráfego aéreo) para receber uma penalidade se o inspetor não gostar de algo quando a troca de rádio com a tripulação “, disse o interlocutor da publicação ao condições de trabalho.

Ao mesmo tempo, novas responsabilidades adicionam regularmente novas responsabilidades. Então, a partir de 1 de setembro de 2024. Vinculado Gase “controle visual de pássaros enquanto toma e aterrissando a aeronave”. Mash de canal de telegrama reivindicaçõesO que introduzirá novas multas para a menor má conduta para os controladores de tráfego aéreo que trabalham em turnos noturnos.

Além disso, a fonte da Novaya Gazeta Europe foi registrada na união do controlador de tráfego aéreo, em sua profissão de responsabilidade criminal “não é algo na área incrível”. Agora, existem casos criminais contra três despachantes nos tribunais.

Chefe de Corporação Estadual da Organização do Tráfego Aéreo Andrei Bulin em janeiro, comentando sobre o curso das negociações com os funcionários, ReconhecidoEssa parte das taxas do funcionário será reduzida no novo contrato. Por exemplo, a empresa deixará de pagar compensação pelos funcionários por aposentadoria e se recusará ao seguro de perder sucesso. No entanto, ele afirmou, o principal pacote de taxas de funcionários permaneceria. Bulin chamou a posição dos funcionários insatisfeitos de “destrutivos”.

Para evitar “crescimento de tensão social e instabilidade na empresa” no início de fevereiro, a liderança da corporação publicado Várias ordens que, como disse a empresa, garantem todos os funcionários para preservar o principal pacote de taxas sociais. Também estamos falando sobre pagar pagamentos em 4,5% de 1º de abril e manter o pagamento de 12 salários de funcionários de aposentadoria e recebemos um direito de 31 de março. Ao mesmo tempo, a corporação reclamou que os representantes dos funcionários “apresentaram novos requisitos para determinados pagamentos, não se preocupando com o cálculo errado dos custos financeiros da empresa”.

Após publicações nos canais de mídia e telegrama de materiais com controladores de tráfego aéreo, a empresa de impressão corporativa Ela disseEssas informações sobre a demissão da equipe e a introdução de multas financeiras não são verdadeiras. A empresa observou que “a equipe da equipe principal é de 92%” e também listou os benefícios que os funcionários oferecem.