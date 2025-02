O alarme dos fisioterapeutas: "Cidadãos cuidadosos, ofensivos, representam um perigo para sua saúde"

Em 24 de janeiro, durante o episódio de ‘Far West’, uma transmissão do RAI3 foi realizada por Salvo Sottile, um serviço na transmissão de excesso de treinamento, ou seja, a situação em que um esportista é excessivamente ferido por acidente. Entre outras coisas, houve falar de fisioterapia e, durante o vídeo, um fisioterapeuta profissional foi entrevistado, ou pelo menos foi apresentado como tal, de fato, a formulação ‘fisioterapeuta’ também apareceu na subclasse. O entrevistado deu sua opinião técnica sobre a questão que mostrou, entre outras coisas, no uso de alguns instrumentos médicos.

No entanto, a ordem dos fisioterapeutas de Lazio gostaria de enfatizar que, na realidade, a pessoa vista na TV não é fisioterapeuta, mas uma pedra. O esclarecimento é do presidente de Ofi Lazio, Annamaria Servadio. “Após as verificações do caso- ele imediatamente escreveu às autoridades competentes e à RAI para relatar o erro. Por esse motivo, gostaria de agradecer a Rai e ao jornalista Salvo Sottile, que imediatamente justificou informações incorretas na última sexta-feira, 7 de fevereiro, Communicate, Comunique, comunique nosso relatório e corrija as informações aos espectadores e espectadores.

“Eu acho que foi necessário- continuou o número um dos Lazio- fazer mais clareza sobre essa história, repetir que o massáfioterapeuta não é um fisioterapeuta e de forma alguma os dois dígitos são assimilados. A Boulder não é um profissional em assistência médica , mas uma figura auxiliar, portanto, sem autonomia, que só pode agir sob a responsabilidade direta do fisioterapeuta, conforme repetido pelo julgamento do Lazio Tar número 15121/2024 “.

“O OFI Lazio-Concluded Servadio Works há muito tempo está ativo, juntamente com todas as instituições envolvidas na proteção dos cidadãos e não hesitarão, como aconteceu nesta ocasião, para exercer esse papel de supervisão para garantir a segurança dos cuidados e os fisioterapeutas reais, finalmente protegem e proteger os fisioterapeutas reais e proteger os fisioterapeutas reais e, finalmente, proteger os fisioterapeutas reais e proteger os fisioterapeutas reais e, finalmente, proteger os fisioterapeutas reais e proteger os fisioterapeutas reais, para garantir que um fisioterapeuta seja suficiente para se conectar ao Site www.fnofi.it e para verificar o registro profissional na área correta “.