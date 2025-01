O alerta de Donald Trump de 2019 ressurge, atribuindo os incêndios de Los Angeles aos esforços do governador da Califórnia para proteger ‘peixes inúteis’

Incêndios em Los Angeles: Após os devastadores incêndios florestais que assolam Los Angeles, o presidente eleito dos EUA, Donald Trump, reacendeu sua rivalidade de longa data com o governador da Califórnia, Gavin Newsom, culpando-o pela situação catastrófica. O republicano afirmou que a decisão do governador de restringir o uso da água para salvar espécies de peixes “essencialmente inúteis” provocou incêndios florestais que são considerados os piores em dois anos.

À medida que os incêndios florestais de Los Angeles continuam a aumentar, forçando dezenas de milhares de pessoas a evacuar e causando múltiplas mortes, Donald Trump recorreu às redes sociais para expressar as suas críticas à forma como Gavin Newsom lida com as políticas ambientais e de gestão de incêndios na Califórnia.

Em 8 de janeiro de 2025, Donald Trump postou no Truth Social, alegando que a “incompetência” do governador da Califórnia, Gavin Newsom, e a priorização das regulamentações ambientais sobre a segurança pública contribuíram para os incêndios florestais que devastam partes da Califórnia.

Donald Trump destacou especificamente a decisão do governador de restringir o uso da água para proteger uma espécie de peixe ameaçada, o cheiro do delta, que descreveu como “essencialmente sem valor”.

Esta não é a primeira vez que Donald Trump expressa frustração com Gavin Newsom pela forma como lidou com os incêndios florestais. Ao longo da sua presidência, alertou repetidamente o governador sobre os perigos representados por medidas inadequadas de prevenção de incêndios e de gestão florestal.

“Você não está vendo níveis de queimadas nem perto do nível de outros estados… Mas nossas equipes estão trabalhando bem juntas para apagar esses incêndios enormes e numerosos. Ótimos bombeiros! Além disso, abra as vias de água ridiculamente fechadas que vêm do Norte. Não despeje no Oceano Pacífico. Isso deve ser feito imediatamente. “A Califórnia precisa desesperadamente de água e eles podem tê-la agora!”, acrescentou Trump.