O American Airlines Flight faz um pouso de emergência em Jackson devido a problemas motores

Um voo da American Airlines a caminho de Houston, Texas, fez um pouso de emergência em Jackson, Mississippi, na quinta -feira, 13 de fevereiro.

O fuga de 1478 da American Airlines, que viaja de Charlotte, Carolina do Norte, para Houston, foi desviado para o Aeroporto Internacional de Jackson -Medgar Wiley Evers devido a um possível problema de manutenção, disseram as autoridades, disseram as autoridades. WJTV.

Um passageiro disse que o avião teve problemas no motor depois que decolou. Os passageiros foram transferidos para outro voo mais tarde.

“Estou feliz que eles parassem porque, quem sabe, poderia ter havido outro acidente, então estou feliz por eles estarem bem”, disse o passageiro Michael Jones. “Quando eles disseram isso, tudo bem, o avião já está aqui. Estamos nos preparando para carregá -lo, todos começaram a aplaudir. E foi bom ver que você podia vê -los aplaudindo. Porque eles estão lá há algum tempo “, disse o passageiro da American Airlines para WAPS 16.

O desembarque de emergência da American Airlines ocorre duas semanas depois que um voo de operador de aeronave colidiu com um helicóptero do Exército dos EUA.

American Airlines Crash Na noite de 29 de janeiro de 2024, um voo da American Airlines colidiu com um helicóptero do Exército e colidiu com o rio Potomac, perto do Aeroporto Nacional de Reagan, perto de Washington, DC, o acidente fatal não deixou sobreviventes, informou a CBS News.

O American Eagle Flight No. 5342, operado pela PSA Airlines, caiu no ar com um helicóptero Sikorsky H-60 ​​enquanto se aproximava de uma pista no Aeroporto Nacional de Reagan. A American Eagle e a PSA Airlines são subsidiárias da American Airlines.

O avião de passageiros que transportou 60 passageiros e quatro tripulantes estava a caminho de Wichita, Kansas, quando fez o pouso de emergência. Três soldados estavam a bordo do helicóptero Sikorsky H-60 ​​do Exército dos EUA., De acordo com um funcionário do Departamento de Defesa que conversou com a CBS News.

Os membros da tripulação a bordo das companhias aéreas da Jet American foram concedidas pela companhia aérea regional que operava seu avião.

Fonte