O americano estava fechado que ele havia se mudado de seu conhecido chamado William Woods por 36 anos. Um verdadeiro William Woods foi preso e um hospital psiquiátrico, tentando provar que ele era

2019, um americano chamado William Woods Veio No Los Angeles Bank e afirmou que alguém havia tomado empréstimos em seu nome e acumulado muita dívida. Woods queria saber o número de suas contas e fechá -las. O funcionário do banco solicitou seu ID e todas as informações pessoais conectadas. Mas quando ele começou a pedir a Woods para testar as perguntas, ele não conseguiu respondê -las.

O funcionário do banco chamou o número da conta. A voz no cachimbo respondeu que Woods era e que ninguém na Califórnia poderia ter acessado suas contas. A voz no tubo foi respondida corretamente por perguntas de controle. O funcionário do banco chamou a polícia. Eles conversaram com o telefone com uma pessoa que se chamou proprietária de uma conta e pediu que ele enviasse uma cópia de seus documentos de fax. Ele enviou tudo. Como resultado, Woods foi detido devido à suspeita de roubo de informações pessoais e tentativas de acessar o número de outras pessoas.

O promotor distrital acusou Woods, ligando para ele. No tribunal, Woods insistiu que ele não era Kirannes, mas às vezes ele falava bobagens. O juiz decidiu enviá -lo para um hospital psiquiátrico. Isso foi em fevereiro de 2020, mas devido à falta de lugar e à pandemia de coronavírus Woods, foi hospitalizado oito meses depois. Em março de 2021, ele foi condenado a dois anos de prisão, mas eles já eram responsáveis ​​por sair – 428 dias de prisão na prisão e 147 dias em um hospital psiquiátrico – e libertados.

É proibido usar o nome William Woods. Ele confessou culpado e concordou com todas as condições para se libertar rapidamente. Ao mesmo tempo, mesmo quando declarou a frase, ele continuou dizendo que seu sobrenome era a floresta. Quando o secretário atraiu a atenção do juiz, a resposta foi a seguinte: “Como ele é louco” (essas palavras permaneceram na transcrição da audiência).

O ex -colega Woods usou sua personalidade de 36 anos

Essa fraude começou em 1988. Em Albuquerque, Novo México. William Woods trabalhou em uma banca de jornais para venda de cachorro-quente e tinha um novo colega-Matthew Keirans. Eles não se comunicaram particularmente, até que Vuds descobriu que ele tinha uma carteira. Ele suspeitava que Keurans o havia levado. Quando ele devolveu a carteira, Woods checou os documentos e estava. Ele rapidamente se esqueceu deste caso.

Keirans depois de 1988. Ele não usou mais seu nome real, data de nascimento e número do Seguro Social. Em 1990, ele recebeu seu cartão de identificação em nome de William Woods. Em 1994, ele se casou como Woods e deu esse sobrenome ao filho. Ele pagou o imposto como floresta, comprou seguro como floresta, emitiu uma carteira de motorista como Woods e tomou empréstimos (por US $ 200.000) como uma floresta. Ele morava na equipe de Wisconsin e trabalhou remotamente como administrador de sistemas na Clínica da Universidade de Iowa, também como Woods.

Os Keiranos pareciam um distinto representante da classe média, enquanto Woods interrompeu lucros aleatórios, morava na rua de tempos em tempos e falava coisas que pareciam estranhas – por exemplo, que ele tentou avisar o FBI sobre ataques terroristas em 11 de setembro de 2001. é que os Keirans causaram mais confiança em policiais, juízes e oficiais bancários. Além disso, ele tinha todos os documentos necessários em suas mãos.

Woods conseguiu restaurar sua identidade graças ao teste de DNA

Keirans tentou apoiar sua lenda. Em 2012, ele até encontrou os parentes de Woods e usou informações sobre eles para obter sua certidão de nascimento em seu nome. Isso o ajudou a convencer Los Angeles de que era uma floresta real. Ela acreditava na polícia de Viskonsin, que Woods recorreu em agosto de 2021, alguns meses após o lançamento da Califórnia.

Mas 2023. Woods teve sorte. Ele conheceu o detetive Ian Mallory, da Diretoria da Polícia da Universidade de Ayova, onde Keirans trabalhava. Mallory encomendou um teste de DNA usando o material genético de Woods e seu pai, cuja identidade não fez perguntas. O teste provou seu parentesco. Depois disso, Mallori convidou os Keurans a testar. Woods chamou “Crazy”, mas ele enganou a questão do nome de seu pai. Então o detetive mostrou -lhe os resultados do teste de DNA, e Keirans reconheceu.

Keirans recebeu 12 anos de prisão

Eric Kilmer, de Albuquerque, da qual Woods vendeu cachorros-quentes na década de 1980, o descreveu como “o cara mais simples que você pode conhecer”. De acordo com a conclusão do tribunal, Keirans trapaceou Woods para evitar a responsabilidade por obras de adolescentes: ele escapou de casa, sequestrou o carro e não compareceu ao tribunal após a custódia. Mas nos próximos anos, ele era uma lei que era uma lei e uma pessoa confiável, garantiu à esposa, pedindo ao juiz que não nomeasse seu marido muito forte.

Keirans declarou sua culpa no ano passado. Seu ato fez um grande barulho, portanto, Woods, de 56 anos, estava cheio de cartas de jornalistas e sábados de cinema. Ainda assim, sua vida não mudou muito. Já faz um tempo Passou Em Parichmasheri, em Albuquerque, morava lá, mas depois encontrou o apartamento e o trabalho que ele gosta. Ele agora está se comunicando com advogados, na esperança de condenar as autoridades da Califórnia pela sentença errada. E na semana passada Woods viajou para Aiova para a sentença de Keirans, 58 anos. Seu ex -colega de quiosque com um Yard Hot recebeu 12 anos de prisão.