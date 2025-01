“O amor no contexto da turbulência” é um novo livro de professores de fumaça Zitser sobre como ser pai durante a guerra e no exílio. Será publicado na Medus Publishing House

No início de fevereiro, uma editora de Medus é publicada pelo Livro do Zitser de fumaça “Love in the Context of Turbulence”.

Zitser Smoke é professor, fundador de uma escola informal de educação em São Petersburgo “Orange”, e a apresentadora do programa “You Can’t Love” (até o final de fevereiro de 2022, ela foi para a Radiok Mayak, agora no narizoube ). Após o início da guerra completa na Ucrânia, ele deixou a Rússia.

No livro “Amor no contexto da turbulência”, o Zitser analisa os problemas que os pais modernos enfrentam nos últimos anos. Esta é uma guerra – na Ucrânia e em Israel, repressão – na Rússia e na Bielorrússia, a pressão da propaganda, um vôo de sua terra natal e uma adaptação à vida em um estranho, a incapacidade de planejar o futuro.

Desde o início da guerra, a fumaça de Zitser está em constante contato com famílias em todo o mundo: na Rússia, Ucrânia, Bielorrússia e Israel, nos Estados Unidos -Ui para a União Europeia. Com base no diálogo, o livro “Love in the Context of Turbulence” foi construído com eles. Nele, o Zizer não oferece soluções prontas, mas mostra como procurá -las. Jornalista da Bielorrússia independente, editor – -in -ivocol Mídia QI Nadezhda Belokhvostic.

2024. Começamos a liberar ficção – e não podemos parar Aqui estão quatro livros de publicação de Medus, que lemos sozinhos com prazer e agora aconselhamos você

A fumaça de Zitser é professora, autor do livro “Liberdade da educação”, “Pedagogia prática. Alfabeto, mas”, “Sobre a falta de sentido da educação de adolescentes”, “(não) por que ir para a escola”, “você não posso amar amar. “

Em julho de 2024, um processo criminal foi aberto contra Zitser, de acordo com um artigo sobre “falso” sobre os militares. Ministério do Interior anunciado Professor na seção.