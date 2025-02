A redução das reservas de ouro nos bancos russos se deve ao fato de as empresas preferirem vender ouro e não contrair empréstimos caros. Além disso, o ouro é exportado ativamente para o exterior. Os residentes da região de Tula foram informados pelo analista mundial de Freedom Finance Natalya Milchakova.

De acordo com o Banco Central, as reservas de ouro nos bancos até o início de 2025 divididas por duas em comparação com o ano passado, atingindo um mínimo desde julho de 2022 – 325,4 bilhões de rublos. São menos de 40 toneladas.

Segundo Milchakova, as empresas vendem ouro para não contratar empréstimos caros. Além disso, os Turyaks foram explicados que o ouro é exportado para o exterior devido a restrições de moeda.

A quantidade de ouro nos bancos também é afetada pela demanda por joalheiros e investidores privados que preferem ouro ao dólar em condições de instabilidade.

No entanto, o dólar nem sempre é estável, então o ouro se torna mais atraente para o investimento.

A Milchakova planeja que os preços do ouro continuarão a crescer e poderão exceder US $ 3.000 por onça de troika no primeiro tempo.

O especialista em Banka.ru Eryania Bochkin aconselha Turyaks a economizar dinheiro usando cartões de débito, que acumulam juros sobre o saldo, bem como contas acumulativas abertas com condições mais favoráveis.

Anteriormente, a MK em Tula escreveu sobre como obter um interesse mais vantajoso em depósitos nos bancos. Especialistas aconselhados a pagar fundos por contas brevemente urgentes: de três meses a seis meses, depois retiram e contribuam novamente. Os investimentos a longo prazo precisam estudar com cuidado o problema, aqui você deve ser financeiramente competente para não perder seus lucros.