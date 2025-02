O anarquista Ruslan Sidiki 2023 lançou um trem de carga sob a encosta – já que as autoridades “interromperam as possibilidades” de um protesto pacífico anti -guerra. Em uma carta do centro de detenção em questão, ele contou sua história

Em dezembro de 2023, a FSB informou a custódia do cidadão da Rússia e da Itália por uma acusação de atacar um aeroporto militar e sabotar nas linhas ferroviárias. Acabou sendo um anarquista, ciclista e eletricista de 36 anos, Ruslan Sidika. Ele agora está localizado no centro de detenção do centro e está esperando um tribunal, ele está enfrentando uma punição na vida. “MediaZone” Publicado A seleção das cartas de Sidiki da custódia do centro em questão, dizendo por que ele optou por uma sabotagem, como planejou e realizou ataques – e por que ele se considera um prisioneiro, não prisioneiros políticos. “Medusa” relata o conteúdo dessas cartas.

Ruslan Sidika nasceu em Ryazan quando criança, ele e sua mãe se mudaram para a Itália. Após a formatura, Sidika tentou se juntar ao exército italiano, mas não passou pela seleção. Depois disso, ele viveu e trabalhou na Itália por vários anos, mas ocasionalmente visitava seus parentes e amigos em Ryazan. Chegando à Rússia mais uma vez, ele decidiu ficar quando um eletricista lhe ofereceu um emprego. “Até 2008, ele vivia bem aqui. O fato de ela estar desaparecida também influenciou, e a vida na Europa era muito irritante na época”, diz Sidiki.

Antes da anexação da Crimeia e do surto da guerra de 2014 em Donbas, Sidiki foi para a Ucrânia por ano, onde, em particular, ele iniciou campanhas na zona de Chernobian. Ele gostava de passar por uma área complicada, esconder -se da patrulha e usar equipamentos militares. Graças a essas campanhas, ele tinha “interesses”, inclusive da Ucrânia.

Em cartas para Sidiki, ele se chama anarquista. Ele diz que suas idéias sobre o mundo justo sem um estado foram formadas antes mesmo de aprender o que é o anarquismo. Ele observa que não gosta da rigidez das idéias de alguns anarquistas e comunistas, mas sua rejeição ao fascismo e totalitarismo permanece inalterada.

No dia do início da invasão total da Federação Russa na Ucrânia, Sidiki, segundo ele, ele experimentou um “sentimento desagradável” porque não pôde influenciar a situação: “Vi trens com equipamentos militares, eu queria desesperadamente para mordiscar os dentes das armas. ” Segundo ele, ele decidiu neutralizar os “significantes militares” que acontece, já que as autoridades russas “interromperam calmamente todas as possibilidades de influenciar a situação”, iniciando a perseguição a ativistas anti -guerras. “Aquele que se opõe à guerra foi proclamado um traidor e sujeito a repressão. Em tal situação, não é de surpreender que alguém prefira deixar seus países e alguém assumir o explosivo”, escreve o anarquista.

Sidiki decidiu organizar uma sabotagem no aeroporto de Diaghilev, que ficava a 10 quilômetros de sua casa. Segundo ele, a idéia de atacar o aeroporto se aproximou dele quando ele percebeu que tinha ouvido na Ucrânia ouvir relatos sobre os ataques das forças armadas de RF. Ele compartilhou seus planos “com as sociedades ucranianas” e o conectou com “o homem que foi enviado nesta área”. Depois disso, Sidiki, por sugestão deste homem, foi à Letônia “verificar as habilidades” (ele adorou explosivos por um longo tempo e aprendeu a encher as bombas da casa aos 18 anos).

Em julho de 2023, Sidiki realizou um ataque ao aeroporto. Ele escolheu uma aeronave não tripulada com uma função de lançamento, três drones instalados, que deveriam decolar com um atraso de três horas e foram embora. Ele leu as notícias de que apenas um drone voou para o aeroporto – os outros dois provavelmente derrubaram uma raposa que estava correndo nas proximidades, o que ele notou durante a instalação, mas não dirigiu.

Honestamente, eu tinha medo de me encontrar de alguma forma, mas escolhi cuidadosamente a rota, alternando as zonas e zonas cegas com câmeras e lacuna entre o momento em que deixei o local de lançamento e foram três horas. Se não fosse por um incidente de drone que permaneceu lá, o site de lançamento não pôde ser calculado. Mas, ainda assim, eu estava ouvindo ansiosamente por um mês se alguém andasse em frente à porta. Um mês depois, meu alarme foi: se eles pudessem calcular, eles o alcançariam por algumas semanas.

Dois meses após o ataque a Diaghilev, vovó morreu em Sidiki. Ele diz que foi muito difícil cuidar dele e que sua condição “influenciou adversamente a sobriedade da mente e da cautela”. “De um jeito bom, tive que me dar alguns meses para me recuperar, mas não sou”, escreve Sidiki.

O anarquista decidiu organizar uma sabotagem nas linhas ferroviárias – ele se recusou a continuar ataques com drones, pois revelou experimentalmente que havia células de guerra eletrônicas na região. Ele realizou um reconhecimento e descobriu que os trens com equipamentos militares estão se mudando para uma das trilhas da região de Ryazan, após o que ele fez duas bombas e um transmissor de vídeo com um mecanismo de interesse próprio. Segundo Sidiki, custou apenas dez mil rublos.

Em novembro de 2023, Sidiki chegou ao local de sabotagem na bicicleta, instalou explosivos e consertou a câmera para reparar o momento da estimulação. Ao amanhecer no dia seguinte, certificando -se de que o trem não seja passageiro, ele removeu as bombas remotamente. Então ele escondeu a bicicleta e as roupas na floresta e voltou para casa.

Como resultado da sabotagem dos trilhos, 19 carros estavam saindo, o assistente do motorista sofreu ferimentos leves. Então Sidiki enviou as notícias das consequências da sabotagem ao conhecido ucraniano: “Alguns dias depois, ele disse que sua liderança decidiu me atribuir US $ 15.000. Fiquei surpreso, já que não me apeguei a mais de mil euros em minhas mãos. Ele disse a ele que eu não tinha nenhum problema com dinheiro neste momento e pediu que ele levantasse essa pergunta até os tempos melhores.

Três semanas após a trilha submetida, as âncoras foram detidas. Foi possível calcular isso graças a uma câmara de observação externa, que ele atingiu cinco horas após o incidente, quando “devido a fadiga, o último quilômetro da trilha passou pelo asfalto, pensando que o perigo havia passado”. “Os Hammers disseram que eu não conseguia acompanhar de onde vim no local. Eles tiveram que sofrer e estavam em um beco sem saída, como no caso de drones. Mesmo quando me aceitaram, não tinham certeza de que eu estava de alguma forma envolvido “, escreve Sidiki.

Na diretoria da polícia de Sidiki, ele torturou “pessoas com roupas civis” que chegaram lá – ele foi brutalmente espancado e chocado, atirando nela na câmera do telefone. A tortura durou vários dias e, quando Sidiki levou a custódia à vanguarda, o médico, segundo ele, “se separou” do fato de que todo o seu corpo era um hematoma.

Sidiks no ataque de ataques terroristas, produção e circulação de explosivos com um grupo organizado, além de treinamento para realizar atividades terroristas. Agora aguarda um experimento no centro de custódia em questão. Enfrenta uma conclusão vitalícia. “Estou ciente de que a expressão está alojada bastante grande e não sou particularmente indígena por causa de seu resultado favorável”, escreve Sidiki.

Ele acredita que não deve ser atribuído a prisioneiros políticos, mas aos prisioneiros da guerra – uma vez que suas ações “entraram na estrutura da guerra entre a Rússia e a Ucrânia”.

Minhas ações estão sob a definição de “sabotagem”, mas não “terrorismo” de forma alguma, porque eu não tinha o objetivo de intimidar a população civil. O objetivo era: destruir a aeronave para que não pudesse bombardear os caminhos para que fosse impossível dirigir. Apesar do fato de a guerra ter terminado para mim, e eu fui pego, sou sinceramente grato aos caras da Ucrânia por sua confiança. Pela culpa pelo fato de estar atrás das grades, você só pode eu. Espero que os ucranianos resistam adequadamente a todos os testes. Desejo a todos um céu calmo.