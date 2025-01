O anúncio de 11 de setembro de 1979 colocou a postagem da PIA nas redes sociais sob ataque, os internautas disseram: “É uma ameaça?” Você não pode estar falando sério, redesenhe isso…’

A companhia aérea nacional do Paquistão, Pakistan International Airlines (PIA), recebeu fortes críticas nas redes sociais pelo seu novo anúncio de voos diretos para Paris. A razão? Um gráfico que evocava memórias do 11 de setembro e evocações do anúncio da PIA de 1979, que mostrava uma sombra do avião sobre as Torres Gêmeas em Nova York.

A postagem da imagem de 10 de janeiro se tornou viral, obtendo 14,7 milhões de visualizações no momento da redação. O gráfico mostra um voo da PIA com destino a Paris, com a icônica Torre Eiffel no final do destino e o texto abaixo: “Paris, chegaremos hoje”. A postagem evocou memórias dos ataques de 11 de setembro, quando dois aviões colidiram com as Torres Gêmeas na cidade de Nova York, e de um anúncio da PIA de 1979 que mostrava um de seus aviões lançando uma sombra sobre as próprias Torres Gêmeas.