O apartamento quase queimou no distrito de Livensky

Na região de Oryol, um incêndio grave ocorreu quase no distrito de Livensky. Mais informações sobre a emergência foram informadas no Serviço de Imprensa do Departamento Regional do Ministério da Emergência.

De acordo com o resumo do departamento de emergência, o incidente ocorreu na hora do almoço em 6 de fevereiro. Na vila da fazenda de apartamentos, houve um curto -circuito de fiação elétrica sem queimadura subsequente. Apesar disso, testemunhas oculares chamadas de socorristas. Chegou os funcionários do Ministério da Emergência, examinaram o local para garantir que a falta de ameaças aos residentes. Então eles fizeram incêndios com o proprietário da casa.