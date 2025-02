‘O aplicativo Zomato deve desinstalar?’ A mulher diz que foi enganada pelo restaurante três vezes: ‘Roti da ordem que faltava’

Uma mulher em redes sociais supostamente reclamou de sua ordem incompleta de Zomato depois de ser “enganada” por um restaurante três vezes seguidas, de acordo com uma publicação em redes sociais na plataforma X na segunda -feira, 17 de fevereiro.

O usuário está considerando desinstalar a aplicação da plataforma de entrega de alimentos on -line, de acordo com a publicação.

A conta de mídia social chamada Moni (@Moni848202) rotulou as mangas oficiais das redes sociais de Zomato e perguntou à empresa sobre não responder a reclamações.

“Esta é uma queixa, ontem o restaurante me enganou três vezes. Como isso pode acontecer repetidamente cara? E não tenho resposta da sua equipe. Ontem, pedi os artigos na foto em anexo, mas não recebi todos os artigos ”, disse o usuário de redes sociais na plataforma X.

De acordo com a publicação de redes sociais, o ROTI estava ausente na ordem e o atendimento ao cliente também era inatingível para a denúncia. Anexando algumas fotos do pedido entregue, ele solicitou uma resposta do Zomato.

“Roti estava faltando no pedido e eu não posso nem conversar com seu executivo. Isso aconteceu três vezes @zomatocare. Devo desinstalar sua aplicação porque o mesmo processo é repetido ou pode fazer alguma coisa? As fotos estão anexadas ”, disse Moni na publicação em X.

Resposta de Zomato Zomato reconheceu a publicação do cliente na plataforma de mídia social e disse que a empresa retornaria com uma atualização sobre esse assunto. Até agora, as redes sociais Mango não forneceram uma atualização sobre o desenvolvimento.

No entanto, Zomato solicitou algum tempo para resolver esse problema que a mulher supostamente enfrentou três vezes ao solicitar o aplicativo.

“Olá Moni, entendemos completamente o quão frustrante uma ordem incompleta deve ser. Estamos comprometidos em fazer isso apropriado para você. Por favor, dê -nos algum tempo para investigar isso e entraremos em contato com uma atualização em breve ”, disse Zomato respondendo à publicação de redes sociais.

As ações da Zomato fecharam 2,15 % mais altas em ₹223.25 após a sessão do mercado de ações na terça -feira, em comparação com ₹218.55 no fechamento anterior do mercado.

