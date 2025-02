O apoiador de Vanundhara, Raje, é solicitado a ser ministro do Rajastão em chefe, ela responde em um vídeo viral

O líder do BJP e o ex -primeiro -ministro de Rajastán, Vanundhara Raje, a resposta a um apoiador que pede que ele retorne à posição causou um novo debate político no estado.

Um vídeo, que se tornou viral, mostra um defensor pedindo a Raje, o primeiro -ministro duas vezes, que “se torne CM mais uma vez”.

Raje respondeu ao comentário levantando as mãos e perguntando: “Está em minhas mãos?”

O líder do BJP de 71 anos, que já foi a garota no pôster do partido em Rajastão, estava em discussão após as eleições da Assembléia de 2023, quando emergiu como um dos principais candidatos ao cargo de primeiro -ministro. No entanto, o partido decidiu escolher Bhajanlal Sharma para o cargo.

Raje, membro da influente família real de Scindia, foi a primeira mulher no primeiro -ministro do Rajastão e cumpriu dois mandatos: 2003-08 e 2013-18. No entanto, aparentemente ele esteve longe do centro de assistência política ultimamente, e seus apoiadores afirmam que ele foi marginalizado no partido.

Aparentemente, refletindo sobre sua viagem política, o ex -ministro principal do Rajastão, em agosto do ano passado, disse que, na vida política de um líder, há “altos e baixos”, mas se o líder fizer um bom trabalho, sua estatura se torna permanente.

“Todos os tempos não são os mesmos na política. Todo mundo tem que passar por trabalhadores dos trabalhadores, então sua altura permanece”, disse ele em um evento público.

Em setembro do ano passado, Raje fez uma escavação para os líderes políticos, dizendo que alguns se tornam importantes após pequenas realizações.