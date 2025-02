O apoio a exportadores na região de Samara é reconhecido como um dos mais eficazes do país

“O desenvolvimento de exportações na região de Samara é uma de nossas tarefas prioritárias para os próximos anos”, enfatizou o governador da região de Samara Vyacheslav Fedorishchev. Do suporte financeiro e de informações para exportação, criamos ativamente a infraestrutura de logística e transporte e também plataformas para cooperação em produção.

Os resultados do trabalho dos centros regionais foram apresentados pelo Centro de Exportação Russa (VEB.RF) na Conferência All -Russiana da Infraestrutura do Apoio à Exportação no Perm. Participaram de chefes de estruturas de exportação de 70 regiões do país. Especialistas levaram em consideração o número de serviços prestados às empresas; o número de empresas que ajudaram os centros a concluir contratos de exportação; O volume de exportações que conseguiram realizar apoio regional.

“Os fabricantes da região de Samara produzem produtos de alta qualidade que estão em alta demanda nos mercados de países amigáveis. E estamos sempre prontos para apoiar empreendedores no início das atividades de exportação, ajudam com a escolha do país, buscando parceiros em potencial, Prepare a documentação e o suporte necessários para a conclusão direta de um contrato de exportação.

Em 2024, o Samara Center prestou os serviços de 1,2 mil empresários, ajudou 90 contratos de exportação a concluir para 6,5 ​​bilhões de rublos. Em comparação com 2023, o volume de exportações suportadas de pequenas e médias empresas aumentou mais de um bilhão de rublos.

Uma das empresas regionais em 2024, com a ajuda de especialistas do centro, começará a fornecer equipamentos para a indústria para a Argentina. Outra das empresas exportadoras de Samara recebeu um serviço para cofinanciamento dos custos de transporte e enviou o primeiro contêiner para a Índia. Graças à participação na missão comercial reversa da República do Azerbaijão, foi concluída um contrato com uma empresa local para a entrega de produtos agrícolas.

“Realizamos nossas atividades de exportação por 20 anos; em 2023, nossa empresa conseguiu aumentar consideravelmente o volume de exportação, o resultado deste trabalho foi a saída da empresa para a fase federal do exportador do ano”, disse Svetlana Bolina , Diretor da Avagaztrans LLC.

Mais de seis anos de trabalho forneceram à instituição de desenvolvimento regional quase cinco mil serviços e ajudou os empreendedores a concluir 469 contratos de exportação para 28,3 bilhões de rublos.

Lembre -se de que, de acordo com os resultados de 2024, a região de Samara também foi concedida como uma das principais regiões da implementação do padrão de exportação regional. Este é um conjunto de ferramentas básicas, cuja introdução permite criar as condições necessárias nas regiões para o desenvolvimento dinâmico da atividade de exportação.

O centro de suporte de exportação da região de Samara está localizado no centro regional “My Business”. O apoio a empreendedores é implementado de acordo com os projetos nacionais “economia eficaz e competitiva” e “exportação”. Uma estrutura especialmente criada – uma agência de investimentos coopera com uma empresa no modo “One Window” na região.