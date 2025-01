O apoio do Paquistão ao terrorismo é um “câncer” que afeta a sua própria estabilidade, diz Jaishankar

Num discurso recente durante a 19ª Palestra Memorial Nani A Palkhivala, o Ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, revisou as relações diplomáticas da Índia com os países vizinhos e destacou que os laços com o Paquistão continuam tensos devido ao seu apoio persistente ao terrorismo transfronteiriço.