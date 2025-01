O Aprendiz – Às origens de Trump, uma viagem pela vida do magnata

Giorgio Carbone Nasceu em Tortona (Al) em 19 de dezembro de 1941. Formou-se em Direito em Pavia. Jornalista desde 1971. Casado com a atriz Ida Meda há 45 anos. Dois filhos. Crítico de cinema (proprietário) de “La Notte” de 1971 a 1995. De “Libero” de 2000 até hoje. Autor de três dicionários: Film Dictionary (de 1978 a 1990); Todos os filmes (1991 a 1999); Dicionário de TV (1993). Vá para o blog





O ESTUDANTE A ORIGEM DE TRUMP Sky Cinema Uno 21h15 com Sebastian Stan, Jeremy Strong e Martin Donovan. Dirigido por Ali Abbasi. Produção americana 2024. Duração: 2 horas

O TRAMA A infância de Donald Trump. Como herdeiro promissor de uma família rica de Nova York, consumido pela ambição e também por um rancor edipiano contra sua figura paterna, ele tem o encontro de sua vida quando conhece o advogado Jeremy Cobb, que o ensina a não parar diante de nada. Cobb acabará por ser expulso, mas entretanto o jovem estudante tornou-se o homem mais poderoso do mundo.

POR QUE VER por ser uma cinebiografia muito melhor reconstruída do que o normal, cria tensão em sua subida passo a passo ao topo e é mais do que convincente no cenário de Nova York, terra das feras dos anos 80. Infelizmente o (verdadeiro). história já ultrapassou a massa do bom diretor Abbasi