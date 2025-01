O aprendizado on-line é o conteúdo OTT menos popular e mais acessado pelos usuários da Internet na Índia: relatório

O relatório afirma que a Índia deverá ultrapassar os 900 milhões de utilizadores de Internet até 2025, impulsionados principalmente pelas regiões rurais, que representam agora 55 por cento dos utilizadores de Internet do país. O crescimento nas zonas rurais tem sido duas vezes mais rápido do que nas zonas urbanas, reflectindo uma maior acessibilidade e acessibilidade dos serviços de Internet.

Entre as atividades mais populares, 75 por cento dos utilizadores acedem à Internet para fins de comunicação, como conversar, enviar e-mails ou fazer chamadas. As mídias sociais seguem de perto, com 74% dos usuários participando de plataformas como Facebook, Instagram e WhatsApp.

Nova Deli (Índia), 17 de janeiro (ANI): A aprendizagem online é a atividade menos popular entre os utilizadores da Internet no país, destaca um relatório da Internet and Mobile Association of India (IAMAI) e da Kantar.

