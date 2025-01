O aquecimento do oceano é acelerado rapidamente: o estudo alerta sobre as sérias conseqüências climáticas | Notícias do mundo

Nova Délhi: A taxa de aquecimento do oceano quadruplicou nas últimas quatro décadas, de acordo com um novo estudo na terça -feira, explicando por que 2023 e o início de 2024 viram temperaturas do mar sem precedentes.

O estudo, publicado na revista de cartas de pesquisa ambiental, mostrou que as temperaturas do oceano estavam aumentando para aproximadamente 0,06 graus Celsius por década no final da década de 1980.

“Se os oceanos eram um banho de água, na década de 1980, a torneira quente estava funcionando lentamente, aquecendo a água por apenas uma fração de grau a cada década. Mas agora a torneira quente está funcionando muito mais rápido e o aquecimento acelerou ”, disse o professor Chris Merchant, na Reading University, no Reino Unido.

O Merchant disse que cortar as emissões globais de carbono e avançar em direção a zero líquido é a única maneira de desacelerar. Em 2023 e no início de 2024, as temperaturas mundiais do oceano atingiram o recorde máximo por 450 dias.

Além de El Niño, um evento de aquecimento natural no Pacífico, a equipe descobriu que o aquecimento da superfície do mar aumentou mais rapidamente nos últimos 10 anos do que nas décadas anteriores. O estudo indicou que aproximadamente 44 % do calor recorde foi atribuído ao calor da absorção do oceano a uma velocidade de aceleração.

Os resultados mostram que a taxa geral de aquecimento mundial do oceano observada nas últimas décadas não é um guia preciso do que acontece abaixo: é plausível que o aumento da temperatura do oceano observado nos últimos 40 anos seja excedido no próximo 20 anos.

Como os oceanos superficiais estabelecem o ritmo para o aquecimento global, isso é importante para o clima como um todo, explicou a equipe.

Esse acelerador de aquecimento sublinha a urgência de reduzir a queima de combustíveis fósseis para evitar aumentos de temperatura ainda mais rápidos no futuro e começar a estabilizar o clima.

O aquecimento das temperaturas do oceano pode aumentar a propagação de doenças em espécies marinhas. Por sua vez, isso pode afetar os seres humanos, consumindo espécies marinhas ou infecções de feridas expostas em ambientes marinhos.