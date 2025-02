O Arctic Air congela a Europa, mas o clima mais quente está a caminho

(BOOMBERG) – Uma explosão do Arctic Air está trazendo um breve chasquido de sorvete para partes da Europa, com Berlim registrando suas temperaturas mais baixas neste inverno, mas o clima mais quente está a caminho.

A capital alemã viu um mínimo de -11 ° C na segunda -feira, com o frio para levar para terça -feira. As autoridades emitiram avisos de laranja em todo o país, alertando que as temperaturas do sub-ciência podem causar hipotermia, congelar tubos de água e causar danos causados ​​pelas plantas.

O ar do Ártico seco, que trouxe um cobertor de neve e ventos leves, também resultou nas temperaturas mais baixas em um ano em outras partes da Alemanha. As montanhas Harz registraram um mínimo de -18,4c, de acordo com a previsão nacional Deutscher mais úmida.

O mesmo padrão climático está afetando o resto do noroeste da Europa. Londres atingiu -2,2 ° C na segunda -feira e permanecerá frio na terça -feira, com temperaturas médias a 3 graus abaixo do padrão de 30 anos, mostrará dados internacionais de serviços meteorológicos.

Espera -se que um sistema de baixa pressão se mude para a região e comece a expulsar o pior do feitiço frio para quarta -feira, de acordo com o MT Office of the United Reino. Isso ajudará a converter a região significativamente mais quente para o fim de semana, escreveu Hansen, um meteorologista do Serviço Meteorológico Alemão, escreveu em uma nota informativa meteorológica.

“Em vez de temperaturas inferiores a dois dígitos à noite, falaremos sobre o máximo de dois dígitos”, disse ele.

Para sexta -feira, as temperaturas em Londres também aumentarão, com o máximo de 14C esperado. Prevê -se que outras regiões tenham um clima quente nesta semana, embora algumas já sejam muito mais quentes que o normal.

As temperaturas médias na Espanha estão bem acima do padrão de longo prazo. Sevilha pôde ver o Daily High aumentando para 21c na quinta -feira.

