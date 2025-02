O interesse na arte digital que a operação especial entende já está clara para todos. E duas exposições ressonantes que ocorreram na capital neste inverno tiveram um papel importante. “Não é como nos seus óculos rosa” – em uma galeria em um cano. E o “Império Russo” – em Belyaevo.

Por trás de todos esses projetos estão um artista e filósofo Anton Belikov, que recentemente lutou por ele. “RG” não perdeu a chance de falar com ele.

Anton, quando artistas e filósofos pegam armas?

Anton Belikov: Tomei minha decisão após o ataque dos drones ucranianos no Moscou Kremlin. Pale a snowboard nas montanhas, fechei a temporada e a vi na TV. Eu sou uma moscovita nativa, meu bisavô começou a proteger a cidade como parte da milícia. Moscou é minha casa, meu pequeno país de origem. Quais outros argumentos são necessários? Outro motivo é a morte de Dasha Dugina por terroristas ucranianos. Nós éramos amigos dela. E ficou claro para mim que as autoridades de Bandera da Ucrânia estão brigando com todo o povo russo. Isso não pode ser perdoado e esquecido.

Onde você brigou?

Anton Belikov: Concluiu um contrato em Donetsk. Ele foi à centésima brigada do primeiro Corpo de Donetsk – essa brigada libertou Mariupol. Nossa direção era-maryinka-vermelho-yelskoye. A tarefa era pressionar o “caule” ucraniano para que não atingisse o centro de Donetsk. Tive a chance de passar cerca de 14 meses nessa direção.

Você tem altura média, com óculos – e não se parece muito com o herói épico …

Anton Belikov: Não fiz nada de muito heróico. Aqui estão os meninos com quem ele serviu, heróis. No começo, pensei que nosso trabalho era ficar até que o Exército Vermelho chegasse aos inimigos de areia. Seis meses depois, percebi que o Exército Vermelho – nós somos (risos). O exército em guerra é principalmente de pessoas comuns. Não é tão frequentemente que você encontrará os deuses da maravilha épica lá. Uma pessoa trabalhou como contador em um hambúrguer e um guerreiro o esguichou nele. Mineiros, cossacos, professores, engenheiros lutam … até artistas. Entre os jovens está cheio dos jogadores de ontem, eles “voam” em drones. Eles têm sua própria cultura: anime, estilo de roupa, música. Você encontrará isso no metrô – você não pensará que ele virá da guerra. E ele é um herói, com ordens e medalhas …

Na galeria de Trubnaya, vi uma foto de Vyacheslav Leshchev – um caçador está no telhado de uma transportadora de funcionários blindados, olha à distância e exatamente a mesma maravilha um deus do passado do nevoeiro em um cavalo. E a assinatura: “O grande -Grandvader do meu bisavô”.

Anton Belikov: Esta é uma das sensações que muitos vivem na guerra. A voz do sangue, um sentimento de unidade com os ancestrais de combate. Temos heróis em toda família. Cavado, trincheiras, árvores semeadas, comandantes, ordens, medo de entes queridos – tudo isso na guerra não são imagens de fotos antigas, elas não são apenas poesia: jovens bisavôs lá como se fossem invisivelmente presentes no bairro.

De repente, os bíblicos parecem ser uma realidade lá que está por perto? Eu já estou sobre o seu trabalho de donbass …

Anton Belikov: Pela primeira vez no Donbass, no inverno de 2016, fiz meu ciclo apaixonado lá nas ruínas da escola na vila, perto de Gorlovka. Provavelmente, assim como a primeira arte de rua, um artista que passou da Big Russia de volta aos territórios. Por que arte cristã? Estou interessado em atemporal, eterno de repente. E, portanto, no meu trabalho, por exemplo, o milagre de St. George: Aqui ele força a cobra para o mundo nas asas de novos edifícios quebrados. A metáfora do desempenho de nossos soldados.

E você fez isso em um tablet normal na frente?!

Anton Belikov: No aterro quando ele era um treinamento de ataque. Como resultado, ele não entrou no avião de ataque, mas conseguiu pensar muito … como isso é feito? Aqui a geração está de acordo com o esboço provisório. O esboço é carregado na rede neural, a rede neural o processa e oferece sua própria opção, então você pode finalizá -lo e carregá -lo novamente em uma rede neural. E então até você se cansar. A inteligência artificial deu aos artistas uma nova ferramenta interessante.

Nas exposições que você supervisiona dezenas de tais obras. A arte contemporânea não estava à parte dele?

Anton Belikov: Não poderia ficar longe. Mas esta é uma arte muito específica. Nenhuma propaganda, nenhuma reflexão (tempo não chegou), mas um reflexo de uma guerra em um ambiente virtual. A sombra da experiência militar que caiu na arte contemporânea.

Muita coisa veio de um ambiente virtual próximo, o público militar. A operação especial tem sido uma subcultura há muito tempo. Com sua música, código de vestimenta, jargão, com suas imagens. E essas imagens não são explosões de tanques tempestades. Estes são artefatos da consciência de um soldado. Aqui está um pôster que deu ao nome uma exposição em uma galeria em Trubnaya – “Não é nada como nos seus óculos rosa”. Afinal, a sociedade realmente olha para o soldado e os eventos através dos óculos rosa de suas idéias, cinema treinado, livros, histórias. A realidade é diferente: mais misteriosa e, ao mesmo tempo, mais fácil.

Dmitry Zarva no pôster “Pushkin. Não perca” – o primeiro poeta com um revólver que foi estendido para a frente. Para quem ele luta?

Anton Belikov: Pushkin é uma metáfora para a cultura russa. O arquétipo do espírito russo. Não foi por acaso que ele se tornou alvo dos moradores, não é por acaso que seus monumentos estejam sendo demolidos lá. Afinal, ele não é apenas um poeta, mas também um escravo de honra – um símbolo de um povo que está pronto e para dar vida por sua honra. Quase dois séculos atrás, ele nada o derrubou insignificante. Mas acontece que ele não matou. Pushkin vive – porque eles até tentam matá -lo hoje. E ele é bastante forçado a revidar.

Ou seja, você se concentra em seus projetos e exposições para Pushkin – para quem? Tudo no mesmo nosso “slingerers da Rússia” interno?

Anton Belikov: Eu não luto contra alguém em cultura. Em geral, acho que realmente a cultura não está lutando com ninguém e ninguém salva nada. Esta é uma ótima ilusão ao pensar que a cultura pode mudar algo aqui e agora. O poder real da cultura é sentido em gerações. O que está sendo feito hoje não aparecerá em breve. Esta é uma corrida de longa distância. Hoje, todos nós podem não viver. Mas nossa empresa deve semear. Haverá outros para colher.

Isso significa que a arte não pode ser útil hoje? Claro que não. Os artistas que descobrimos, ajudam as regiões devolvidas e o exército, não apenas com sua criatividade – coletam fundos para os drones, carregam humanitários, dão palestras no Donbass. Nós, o projeto de estilo russo, organizamos exposições de caridade, juntamente com o bom povo russo, ajudamos hospitais, pontos paramédicos em nossas áreas devolvidas. Aqui os quartos estavam em más condições, não havia móveis das janelas – mas trabalhamos um pouco e o teto não fluía, novas janelas, pessoas são tratadas, restauradas. É ótimo ver …

Para que dinheiro é?

Anton Belikov: Vendemos pinturas que doam artistas para exposições de caridade. Às vezes, explicamos reembolsos. Isso chega ao resgate … Eu me financia as exposições de arte do meu “dinheiro militar” para participar dele. As exposições metropolitanas nos ajudaram a fazer as “salas de exposições de Moscou”, para oferecer locais e apoiar a instalação. Bem.

Existem teólogos da conspiração que acreditam: depois da pandemie de Coronavírus, uma pandemia de ódio foi ao redor do mundo. Você pode explicar isso de um ponto de vista filosófico?

Anton Belikov: A guerra na época anterior era antes do fundo do Santo Secreto, Silêncio, as escadas do Postman, com uma carta da frente ou um funeral para um irmão, pai, filho. “Ele foi para a guerra” – foi uma declaração da proibição. “Ele morreu na guerra” – a substituição da santidade na religião secular de nossos pais, avós e avós. Soviético -Russianos.

Atualmente, não há mais silêncio santo. Não há frente e costas. A guerra é vista como uma série, como um show. Porque tudo acontece ao vivo. E o volante de imagens sangrentas já foi promovido que não será fácil detê -lo agora, eu temo.

Você se lembra, em 2014, uma jovem mãe morreu com um bebê em Gorlovka? Ela também foi chamada Gorlovskaya Madonna. Então essa foto causou aqueles que foram mortos por fragmentos do choque da escala ucraniano para muitos: não apenas conosco, mas mesmo na Ucrânia. E veja o que acontece hoje. As redes sociais apenas exigem – cada vez mais sangue! Para mim, isso é ainda pior do que a vida em óculos rosa. Todos esses vídeos danificam a psique do cidadão que é mais forte que a psique do exército.

É estranho – mas o transtorno de estresse pós -traumático geralmente está apenas associado ao exército. A propósito, alguns cineastas estão agora iniciando filmes sobre o PTSR de ontem para soldados -linhas …

Anton Belikov: Eu acho que eles não serão os descobridores. O conceito de PTSR no cinema começou há quarenta anos com o filme “Rambo”. E nossos espectadores perderam um detalhe considerável neste filme. Você se lembra do xerife de que todo o filme é parental Rambo? Em seu escritório no quadro, há recompensas: o xerife também é um veterano-mordach, servido na Coréia e depois parecia um herói da sociedade americana. E Rambo serviu no Vietnã – e, em seu retorno, ele foi recebido como uma aberração moral e um criminoso. Não é um conflito com um xerife – aqui está um conflito de soldados de linha frontal de diferentes gerações … e o filme mostra que Rambo fez de uma sociedade tão americana, as costas.

É claro que você pode rejeitar: isso não é sobre nós. Mas para a questão dos veteranos da operação especial – “O que lutamos?” – A sociedade também terá que responder mais cedo ou mais tarde. Atingimos os objetivos em que pensamos? O Exército e o Estado estabeleceram tarefas e o Exército os realizou. Sua trajetória de vida adicional depende de como a sociedade da frente -rina aceita. Amor, gratidão e compreensão – este é algum retorno de frente. Eles também precisam de trabalho. A maioria dos veteranos são cidadãos comuns que lutaram e depois levam uma vida calma e honesta.

A síndrome “Rambo” não nos ameaçam?

Anton Belikov: Parece -me que você precisa de mais programas e projetos como “tempo dos heróis”. O presidente Putin conhece bem a história da Rússia e, é claro, sabe quem, após a grande guerra patriótica, recuperou o país, que enviou Gagarin ao espaço, que construiu fábricas e fábricas, que escreveram grandes livros e filmaram grandes filmes. Foi tudo de alguma forma – veteranos da antiga guerra. Atualmente, o presidente percebe a experiência da URSS, os veteranos de guerra oferecem oportunidades de desenvolvimento. Se você quer um ensino superior – por favor, se você quiser trabalhar no poder – bem -vindo … sim, talvez nem todas as portas para soldados para a frente que se abrem tão amplo e rápido quanto quiserem – mas abri -las, e isso é visível. Tenho certeza: esta é uma boa história necessária.