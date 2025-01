O artista “Hedgehog in the Fog”, Francesca Yarbusov, processou o banco russo por moedas inesquecíveis em homenagem ao desenho animado

O artista do artista “Hedgehogs in the Fog”, a esposa do diretor Juri Norstein Francesca Yarbus, entrou com uma ação contra o Banco da Rússia no Banco de Moscou na proteção dos direitos autorais.

Ela afirma que o banco central usou os resultados de sua atividade intelectual sem aprovação e sem autoria, quando ele publicou três tipos de moedas inesquecíveis com base no desenho animado “Hedgehog in the Fog”.

O Tribunal ainda não aceitou o pedido de produção, o Serviço de Imprensa dos Tribunais de Jurisdição Geral de Moscou.

Em setembro de 2024, banco central introduzido Novas moedas da “série de animação russa (soviética), baseada em” Hedgehog in the Fog “. O autor do desenho animado Yuri Norshtein, depois disso, disse na mídia que sua esposa Francesca Yarbusov não havia sido solicitada ou informada sobre a libertação de moedas. Ele também acusou o chefe de Soyuzmultfilm, Julian Slashchev, de que ela havia levado o direito a todo o trabalho que haviam feito de todos os artistas de um estúdio de cinema.

Soyuzmultfilm respondeu que o estúdio de cinema tinha uma licença de desenho animado excepcional “Hedgehog in the Fog”. Em troca, o Banco Central garantiu que eles receberam todas as licenças necessárias do proprietário dos direitos autorais para a liberação de moedas.

“Hedgehog in the Fog” é um desenho animado que foi expulso em 1975 por Yuri Norshtein em direção ao conto de fadas de Sergei Kozlov. É sobre a jornada do ouriço, que vai visitar seu amigo urso para beber chá com a mão das framboesas e contar as estrelas. Em 2003, no Festival Internacional de Animação em Tóquio Jel no nevoeiro, eles reconheceram o melhor desenho animado de todos os tempos.