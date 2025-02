O assassino em série de Jack que a Stripper identificou após 130 anos, como um chal levou a avançar

Os assassinatos brutais de Jack, o Estripador, aterrorizaram os sussurros baixos de Whitechapel no leste de Londres durante o outono de 1888. Seus principais objetivos eram mulheres, e o caso confundiu os pesquisadores com centenas de suspeitos.

Jack, o stripper identificado: o que levou ao progresso

Em um grande avanço, as amostras de DNA extraídas de um chal recuperadas de uma das cenas de crime levaram à identificação do assassino. O cientista forense Russell Edwards encontrou uma combinação de 100 % com um suspeito, finalmente resolveu o caso Jack the Ripper.